Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня

Дощ та мокрий сніг вночі йтимуть практично всюди

5 січня Україну накриють циклони Annelie та Brigitta, які зумовлять вологу погоду. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Дощ та мокрий сніг передбачаються практично скрізь вночі. Однак на півдні України навіть можливі завтра сонячні прояснення.

Температура повітря залишатиметься високою протягом дня, коливаючись від +2 до +9 градусів, але в північних областях буде прохолодніше, від -3 до +2 градусів.

У Києві 5 січня очікуються місцями невеликий дощ або мокрий сніг. На дорогах слизько та мокро. Температура повітря вночі 0+3 градуси, а вдень 0-2 градуси морозу. Тому надвечір ожеледиця зміцніє.