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Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Дощ та мокрий сніг вночі йтимуть практично всюди

5 січня Україну накриють циклони  Annelie та  Brigitta, які зумовлять вологу погоду. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Дощ та мокрий сніг передбачаються практично скрізь вночі. Однак на півдні України навіть можливі завтра сонячні прояснення.

Температура повітря залишатиметься високою протягом дня, коливаючись від +2 до +9 градусів, але в північних областях буде прохолодніше, від -3 до +2 градусів.

У Києві 5 січня очікуються місцями невеликий дощ або мокрий сніг. На дорогах слизько та мокро. Температура повітря вночі 0+3 градуси, а вдень 0-2 градуси морозу. Тому надвечір ожеледиця зміцніє.

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Теги: дощ Наталка Діденко повітря

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