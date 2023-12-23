Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні

У суботу, 23 грудня очікується дощ в Україні, а також місцями можливий мокрий сніг та сильний вітер. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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У східних та південно-східних регіонах синоптики прогнозують дощ і мокрий сніг. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 1° до 6° тепла.

В інших регіонах України також можливий невеликий мокрий сніг та ожеледиця. Термометри вночі та вдень покажуть від 3° морозу до 2° тепла. У горах Карпат вночі очікується помірний сніг.

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Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні в суботу. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. У західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

На Київщині в суботу буде хмарно. Синоптики обіцяють невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Швидкість західного вітру становитиме 7-12 м/с.

В Київській області температура повітря вночі та вдень буде від 3° морозу до 2° тепла. В Києві протягом доби стовпчики термометрів покажуть близько 0°.