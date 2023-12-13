Вчені зафіксували найтепліше літо в Арктиці

Шкода клімату, спричинена потеплінням в Арктиці, матиме вплив на Північну Америку та Євразію

Літо 2023 року стало найтеплішим в Арктиці за історію спостережень з 1900 року. Про це йдеться у звіті Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

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Середня температура повітря влітку в Арктиці становила 6,4° тепла. 2023-й став шостим найтеплішим роком за всю історію спостережень показників в Арктиці.

Зазначається, що Арктика продовжує нагріватися вдвічі швидше, ніж решта земної кулі.

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«Основне повідомлення цьогорічного звіту полягає в тому, що час діяти зараз. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США та наші федеральні партнери збільшили підтримку та співпрацю, щоб допомогти створити стійкість до зміни клімату. Водночас ми як нація та світова спільнота повинні різко скоротити викиди парникових газів, які спричиняють ці зміни», – сказав адміністратор управління Рік Спінрад.

Йдеться про те, що середньорічна температура в Арктиці з 1940 року кожні 10 років підвищувалася на 0,25 градуса, а середня літня температура – на 0,17.

До того ж, скорочується площа морського льоду. Цьогоріч площа арктичного льоду стала шостою найменшою за всю історію спостережень. Багаторічна товста крига у 2023 році стала значно тоншою, ніж у 1980-х роках.

За словами директорки з кліматичних наук Союзу занепокоєних вчених Бренди Еквурцель, незворотна шкода клімату, спричинена потеплінням в Арктиці, матиме вплив на Північну Америку та Євразію, пише Reuters.

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Нагадаємо, попередній Звіт про стан клімату, складений Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО), свідчить про те, що 2023-й ймовірно буде найспекотнішим роком в історії спостережень.

До слова, цього року у Києві зафіксували найдовший за всю історію спостережень період без морозів. Він тривав 232 дні. Так, 18 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -0,2ºС. Це свідчить про закінчення безморозного періоду. Він тривав з 31 березня.