Через обстріл у Києві погіршилася якість повітря: влада звернулася до містян
Столична влада рекомендується обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення
У Києві внаслідок російської атаки спостерігається локальне погіршення якості повітря. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Столична влада рекомендується обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення
У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток (пилу). Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено.
Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Правий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 96 (високий рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 96,1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 73,7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 87,1 мкг/м3;
- оксиду азоту – 7,6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 29,3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 10,3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 599 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 33,2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Радіаційний фон** при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,11 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 29 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 24,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 17,3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 20,9 мкг/м3;
- оксиду азоту – 12,6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 29,7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 3,0 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 372 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 22,7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
- Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря – 27 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 20,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 16,8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 18,6 мкг/м3;
- оксиду азоту – 4,3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 13,7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 2,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 355 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 41,1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
- Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 27 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 20,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 16,2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 18,9 мкг/м3;
- оксиду азоту – 6,4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 20,4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 7,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 521 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 30,5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
- бензолу – 0,1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).
- Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 19,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 14,1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 16,1 мкг/м3;
- оксиду азоту – 1,3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 9,0 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 5,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 301 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 46,2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
- бензолу – 0,1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).
- Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.
Лівий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 35 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 41,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 24,1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 31,0 мкг/м3;
- оксиду азоту – 21,7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 39,2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 3,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 489 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3).
- Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 43 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 31,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 25,1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 27,6 мкг/м3;
- оксиду азоту – 32,6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 41,3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 6,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 444 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 12,6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
- сірководню – 1,4 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.
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