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Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У різних регіонах країни очікується помірний сніг

В Україні 24 грудня буде хмарна погода з проясненнями. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У різних регіонах країни очікують місцями невеликий сніг, особливо на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень в південній частині можливий дощ. На дорогах може бути ожеледиця. Вітер буде західний, північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вночі в західних областях, а вдень місцями у країні можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде від 1 до 6° морозу, а вдень очікується від 2° морозу до 3° тепла, в південній частині країни 0-5° тепла. У Карпатах очікується сніг; температура вночі буде від 6 до 11° морозу, а вдень від 1 до 6° морозу.

Прогноз погоди на 24 грудня для Київщини передбачає хмарну погоду з невеликим снігом. На дорогах може бути ожеледиця. Вітер буде західний, потім зміниться на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, з поривами вітру.

Температура вночі варіюватиметься від 1 до 6° морозу, а вдень очікується від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі буде від 2 до 4° морозу, а вдень близько 0°.

Нагадаємо, на Святвечір та Різдво до України прийде новий атмосферний фронт із заходу, який спричинить опади й деяке похолодання.

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Теги: снігопад погода вітер повітря прогноз погоди

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