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    Дощ з мокрим снігом і ожеледиця: прогноз погоди на 8 грудня

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    Дощ з мокрим снігом і ожеледиця: прогноз погоди на 8 грудня

    Температура повітря вдень +4...+6 градусів

    8 грудня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі близько 0, вдень +4...+6 градусів.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, на дорогах вночі і вранці місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2... + 4 градуси, удень 0...+7 градусів. У Карпатах місцями невеликий дощ і мокрий сніг, температура вночі 0...-5 градусів, вдень 2...-3 градуси. 

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2...-5 градусів, вдень 0...+6 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах вночі і вранці місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2...-5 градусів, удень +1...+7 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах вночі і вранці місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5... - 3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2...-5 градусів, удень +3...+9 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. 

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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