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    Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на 14 січня

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    Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на 14 січня

    У Карпатах очікуються сильні пориви вітру

    В Україні сьогодні, 14 січня, очікується погода переважно без опадів, на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині подекуди невеликий дощ з мокрим снігом.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «У найближчі три доби без опадів, лише вдень 14 січня на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині подекуди невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці в Україні місцями туман», - повідомили синоптики.

    Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, завтра в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

    Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 6-11° морозу; вдень 1-6° тепла, 15-16 січня на заході країни до плюс 9°.

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    У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі -2 ... + 3 градуси, удень +1 ... + 6 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі 0 ... + 2 градуси, удень +3 ... + 5 градусів.

    прогноз погоди повітря вітер дощ
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