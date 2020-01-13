У понеділок в Україні збережеться суха та сонячна погода



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві в понеділок опадів не буде, температура повітря вдень підвищиться до 4...6 градусів тепла

У понеділок, 13 січня, в Україні очікується сонячна погода, максимальна температура повітря до +6 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході, півдні і в центрі країни вдень температура повітря підвищиться до 3...6 градусів тепла, а вночі 0... - 2.

На території північних і східних областей вдень і вночі синоптики прогнозують 2...6 градусів тепла.

У Києві сьогодні опадів не буде. Температура повітря вдень підвищиться до 4...6 градусів тепла, а вночі до 0...-2.