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    У понеділок в Україні збережеться суха та сонячна погода

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    У понеділок в Україні збережеться суха та сонячна погода

    У Києві в понеділок опадів не буде, температура повітря вдень підвищиться до 4...6 градусів тепла

    У понеділок, 13 січня, в Україні очікується сонячна погода, максимальна температура повітря до +6 градусів.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, на заході, півдні і в центрі країни вдень температура повітря підвищиться до 3...6 градусів тепла, а вночі 0... - 2.

    На території північних і східних областей вдень і вночі синоптики прогнозують 2...6 градусів тепла.

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    У Києві сьогодні опадів не буде. Температура повітря вдень підвищиться до 4...6 градусів тепла, а вночі до 0...-2.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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