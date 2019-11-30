Дощ з мокрим снігом та пориви вітру: прогноз погоди на 30 листопада



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У Києві сьогодні хмарно, температура протягом доби 1-3° тепла

У суботу, 30 листопада, в Україні прогнозуються дощі з переходом у мокрий сніг, температура впродовж доби 0-5° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«30 листопада хмарно. На Лівобережжі та в Криму дощі, вночі подекуди значні дощі; на решті території місцями невеликий дощ, на заході та півночі країни з переходом у мокрий сніг. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у східних областях, Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла (вдень у південній частині 4-9°, в Криму до 13°)», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні також хмарно, місцями невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла.