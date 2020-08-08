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    Дощі на заході та сильна спека на півдні: прогноз погоди на суботу

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    <p>У Києві 8 серпня буде сухо, температура вдень 27-29&deg;</p> - Дощі на заході та сильна спека на півдні: прогноз погоди на суботу

    У Києві 8 серпня буде сухо, температура вдень 27-29°

    Сьогодні у прикарпатських областях місцями можливий короткочасний дощ

    У переважній більшості областей України у суботу, 8 серпня, опади не очікуються, температура вдень 25-35°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «8 серпня в Україні без опадів, лише вдень у прикарпатських областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 30-35°», – зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні сухо, температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

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    Також в Укргідрометцентрі попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні 8-10 серпня.

    До слова, через негоду у парку «Тузловські лимани» загинули сотні рідкісних птахів.

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