Дощі на заході та сильна спека на півдні: прогноз погоди на суботу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві 8 серпня буде сухо, температура вдень 27-29°

Сьогодні у прикарпатських областях місцями можливий короткочасний дощ

У переважній більшості областей України у суботу, 8 серпня, опади не очікуються, температура вдень 25-35°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«8 серпня в Україні без опадів, лише вдень у прикарпатських областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 30-35°», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні сухо, температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

Також в Укргідрометцентрі попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні 8-10 серпня.

До слова, через негоду у парку «Тузловські лимани» загинули сотні рідкісних птахів.