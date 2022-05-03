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    «Укрзалізниця» змінила графік руху кількох приміських потягів

    Львівська залізниця через ремонти колій змінила графік руху декількох приміських поїздів - «Укрзалізниця» змінила графік руху кількох приміських потягів
    Львівська залізниця через ремонти колій змінила графік руху декількох приміських поїздів
    фото з відкритих джерел

    Впродовж 3-6 та 10 травня не курсуватимуть потяги № 6441/6442

    Розклад руху приміських поїздів, що курсують територією регіональної філії «Укрзалізниця»Львівська залізниця», у зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт зазнає тимчасових змін. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

    Впродовж 3-6 та 10 травня не курсуватимуть потяги № 6441/6442 сполученням Коломия – Рахів – Коломия та № 6403/6404 сполученням Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ.

    Водночас упродовж 3-4, 6-7, 9-10 та 12-13 травня приміський поїзд № 6021 сполученням Львів – Сянки вирушатиме зі Львова о 08:35 (замість 09:25), а прибуватиме у Сянки о 13:06.

    Також внесено зміни в розклад руху потяга № 6301/6302 сполученням Червоноград – Ізов – Ковель. Починаючи з 4 травня, він вирушатиме з Червонограда о 05:20 (замість 04:25), Iзов 07:36-08:20, прибуватиме у Ковель о 10:25.

    Нагадаємо, до Запоріжжя через комендантську годину не курсуватимуть потяги.

    Також до Одеси декілька днів не ходитимуть поїзди.

    Напередодні «Укрзалізниця» призупинила продаж електронних квитків.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» змінила графік руху кількох приміських потягів