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Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Прогноз погоди на 7 липня
фото: glavcom.ua

Синоптики попередили, які регіони України у вівторок, 7 липня, накриють дощі

7 липня, погода в Україні буде контрастною. Частину регіонів накриють короткочасні дощі та грози, тоді як в інших областях збережеться суха й тепла погода. Найпрохолодніше буде на заході та півночі країни, а на півдні температура й надалі залишатиметься по-літньому високою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Отож, за прогнозом синоптиків, протягом доби в Україні переважатиме мінлива хмарність. Короткочасні дощі прогнозують у західних областях. У денні години зона нестійкої погоди пошириться також на північні, центральні, Одеську та Миколаївську області. Подекуди можливі грози.

Синоптики рекомендують жителям регіонів, де прогнозуються грози, стежити за оперативними попередженнями про зміну погодних умов та враховувати можливі опади під час планування поїздок і відпочинку на відкритому повітрі.

Водночас на сході країни, а також у більшості південних регіонів істотних опадів не очікується – там утримається суха погода.

Температура повітря становитиме від +11 до +16 градусів, а на півдні України та Закарпатті місцями не опускатиметься нижче +19°. Удень більшість областей прогріється до +24…+29°.

Дещо свіжіше буде на заході та півночі країни, де через дощі та щільнішу хмарність повітря прогріється лише до +18…+24°.

Прогноз погоди на 7 липня
Прогноз погоди на 7 липня
фото: Укргідрометцентр

За даними синоптиків, вітер переважно буде південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 метрів за секунду.

Попри грози в окремих регіонах, небезпечних штормових явищ загальнодержавного масштабу наразі не прогнозується.

Синоптики зазначають, що така погода є цілком типовою для липня, а легка прохолода у поєднанні з дощами принесе довгоочікуване полегшення українським аграріям та зменшить рівень пожежної небезпеки в лісах. Тим, хто планує свій день, синоптики радять зважати на парасольки та насолоджуватися свіжим липневим повітрям.

Нагадаємо, похолодання вже охопило Україну – синоптики назвали дату повернення спеки. Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 6–12 липня 2026 року.

Теги: повітря прогноз погоди Укргідрометцентр

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