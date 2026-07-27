У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки

Дим здійнявся над містом після атаки

Інформація про постраждалих уточнюється

Російські окупанти вранці, 27 липня атакували Дніпро. Внаслідок удару виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

За його словами, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у кількох багатоповерхових будинках. Також понівечено автомобілі та магазин.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

До слова, 23 липня російська терористична армія вдарила по Павлограду. Ганжа зауважив, що троє людей загинули, щонайменше десять – дістали поранень через атаку росіян на Павлоград

Нагадаємо, російські терористи вранці 27 липня атакували Запоріжжя керованими авіабомбами та безпілотником. Внаслідок ударів є загиблий, поранені та руйнування.