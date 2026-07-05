Прогноз погоди на тиждень 6 – 12 липня 2026 року

Температурні показники будуть комфортними

В Україні наступного тижня очікується помірно тепла, переважно хмарна погода з періодичними дощами та грозами. Температурні показники будуть комфортними: вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21...+28 °C, а вночі опускатимуться до +10...+16 °C. На початку тижня в західних регіонах удень можливі короткочасні опади, шквали до 15-20 м/с, а температура повітря поступово знижуватиметься. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

6 липня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +15°..+17°, вдень +19°..+21°. Без істотних опадів.

на півдні: Температура вночі +17°..+19°, вдень +26°..+28°. Ясно, у Запорізькій області – невеликий дощ.

на заході: Температура вночі +13°..+15°, вдень +20°..+22°. Сонячно, ясно. У південно-західних областях – невеликий дощ.

на сході: Температура вночі +16°..+18°, вдень +25°..+27°.Сонячно, ясно.

у центрі: Температура вночі +16°..+18°, вдень +33°..+35°. Сонячно, ясно.

у Києві: Температура вночі +15°..+17°, вдень +21°..+23°. Хмарно з проясненнями.

7 липня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +14°..+16°, вдень +22°..+24°. Хмарно, невеликий дощ.

на півдні: Температура вночі +18°..+20°, вдень +28°..+30°. Сонячно.

на заході: Температура вночі +15°..+17°, вдень +22°..+24°. Мінлива хмарність, невеликий дощ.

на сході: Температура вночі +14°..+16°, вдень +22°..+24°. Сонячно, ясно.

у центрі: Температура вночі +13°..+15°, вдень +24°..+26°. Сонячно, ясно.

у Києві: Температура вночі +15°..+17°, вдень +23°..+25°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.

8 липня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +16°..+18°, вдень +24°..+26°. Невеликий дощ.

на півдні: Температура вночі +20°..+22°, вдень +27°..+29°. Ясно, сонячно.

на заході: Температура вночі +16°..+18°, вдень +19°..+21°. Помірний дощ.

на сході: Температура вночі +17°..+19°, вдень +27°..+29°. Малохмарно.

у центрі: Температура вночі +18°..+20°, вдень +25°..+27°. Помірний дощ.

у Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +25°..+27°. Невеликий дощ.

9 липня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +23°..+25°, вдень +31°..+33°. Сонячно, сухо.

на півдні: Температура вночі +21°..+23°, вдень +30°..+32°. Сонячно, ясно.

на заході: Температура вночі +20°..+22°, вдень +21°..+23°. Мінлива хмарність, невеликий дощ.

на сході: Температура вночі +17°..+19°, вдень +29°..+31°. Сонячно, ясно.

у центрі: Температура вночі +21°..+23°, вдень +30°..+32°. Сонячно, сухо.

у Києві: Температура вночі +16°..+18°, вдень +14°..+16°. Помірний дощ.

10 липня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +15°..+17°, вдень +20°..+22°. Хмарно, помірний дощ.

на півдні: Температура вночі +21°..+23°, вдень +24°..+26°. Невеликий дощ.

на заході: Температура вночі +12°..+14°, вдень +28°..+20°. Малохмарно, невеликий дощ.

на сході: Температура вночі +19°..+21°, вдень +24°..+26°. Невеликий дощ.

у центрі: Температура вночі +14°..+16°, вдень +22°..+24°. Помірний дощ.

у Києві: Температура вночі +14°..+16°, вдень +20°..+22°. Мінлива хмарність.

11 липня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +26°..+30°. Мінлива хмарність. Без істотних опадів, місцями можливий короткочасний дощ.

на півдні: Температура вночі +20°..+24°, вдень +32°..+36°. Спекотно. Сонячно, без опадів.

на заході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +24°..+28°. Мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі та грози.

на сході: Температура вночі +21°..+24°, вдень +31°..+35°. Спекотно. Мінлива хмарність. Подекуди короткочасний дощ та гроза.

у центрі: Температура вночі +18°..+21°, вдень +28°..+32°. Мінлива хмарність. Місцями можливі короткочасні дощі та локальні грози.

у Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +28°..+30°. Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

12 липня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +24°..+28°. Мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі та грози.

на півдні: Температура вночі +20°..+23°, вдень +30°..+34°. Сонячно з невеликою хмарністю. Без істотних опадів.

на заході: Температура вночі +14°..+17°, вдень +22°..+26°. Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, подекуди грози.

на сході: Температура вночі +18°..+22°, вдень +28°..+32°. Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ та гроза.

у центрі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +26°..+30°. Мінлива хмарність. Подекуди короткочасні дощі, місцями грози.

у Києві: Температура вночі +17°..+19°, вдень +26°..+28°. Мінлива хмарність. Вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Нагадаємо, літній сезон у Європі може стати значно довшим і спекотнішим. Кліматологи прогнозують, що до кінця XXI століття літо в середньому збільшиться на 42 додаткові дні. Такий прогноз зроблено на основі аналізу природних архівів та сучасних спостережень.

Також нове дослідження, опубліковане у впливовому журналі Environmental Research Letters, містить тривожне попередження для світових ринків: навіть найрадикальніші технології кліматичного втручання не зможуть гарантувати збереження ключових товарних культур, таких як виноград, кава та какао.