Прогноз погоди на тиждень 6 – 12 липня 2026 року
Температурні показники будуть комфортними
В Україні наступного тижня очікується помірно тепла, переважно хмарна погода з періодичними дощами та грозами. Температурні показники будуть комфортними: вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21...+28 °C, а вночі опускатимуться до +10...+16 °C. На початку тижня в західних регіонах удень можливі короткочасні опади, шквали до 15-20 м/с, а температура повітря поступово знижуватиметься. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
6 липня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +15°..+17°, вдень +19°..+21°. Без істотних опадів.
- на півдні: Температура вночі +17°..+19°, вдень +26°..+28°. Ясно, у Запорізькій області – невеликий дощ.
- на заході: Температура вночі +13°..+15°, вдень +20°..+22°. Сонячно, ясно. У південно-західних областях – невеликий дощ.
- на сході: Температура вночі +16°..+18°, вдень +25°..+27°.Сонячно, ясно.
- у центрі: Температура вночі +16°..+18°, вдень +33°..+35°. Сонячно, ясно.
- у Києві: Температура вночі +15°..+17°, вдень +21°..+23°. Хмарно з проясненнями.
7 липня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +14°..+16°, вдень +22°..+24°. Хмарно, невеликий дощ.
- на півдні: Температура вночі +18°..+20°, вдень +28°..+30°. Сонячно.
- на заході: Температура вночі +15°..+17°, вдень +22°..+24°. Мінлива хмарність, невеликий дощ.
- на сході: Температура вночі +14°..+16°, вдень +22°..+24°. Сонячно, ясно.
- у центрі: Температура вночі +13°..+15°, вдень +24°..+26°. Сонячно, ясно.
- у Києві: Температура вночі +15°..+17°, вдень +23°..+25°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
8 липня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +16°..+18°, вдень +24°..+26°. Невеликий дощ.
- на півдні: Температура вночі +20°..+22°, вдень +27°..+29°. Ясно, сонячно.
- на заході: Температура вночі +16°..+18°, вдень +19°..+21°. Помірний дощ.
- на сході: Температура вночі +17°..+19°, вдень +27°..+29°. Малохмарно.
- у центрі: Температура вночі +18°..+20°, вдень +25°..+27°. Помірний дощ.
- у Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +25°..+27°. Невеликий дощ.
9 липня
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +23°..+25°, вдень +31°..+33°. Сонячно, сухо.
- на півдні: Температура вночі +21°..+23°, вдень +30°..+32°. Сонячно, ясно.
- на заході: Температура вночі +20°..+22°, вдень +21°..+23°. Мінлива хмарність, невеликий дощ.
- на сході: Температура вночі +17°..+19°, вдень +29°..+31°. Сонячно, ясно.
- у центрі: Температура вночі +21°..+23°, вдень +30°..+32°. Сонячно, сухо.
- у Києві: Температура вночі +16°..+18°, вдень +14°..+16°. Помірний дощ.
10 липня
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +15°..+17°, вдень +20°..+22°. Хмарно, помірний дощ.
- на півдні: Температура вночі +21°..+23°, вдень +24°..+26°. Невеликий дощ.
- на заході: Температура вночі +12°..+14°, вдень +28°..+20°. Малохмарно, невеликий дощ.
- на сході: Температура вночі +19°..+21°, вдень +24°..+26°. Невеликий дощ.
- у центрі: Температура вночі +14°..+16°, вдень +22°..+24°. Помірний дощ.
- у Києві: Температура вночі +14°..+16°, вдень +20°..+22°. Мінлива хмарність.
11 липня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +26°..+30°. Мінлива хмарність. Без істотних опадів, місцями можливий короткочасний дощ.
- на півдні: Температура вночі +20°..+24°, вдень +32°..+36°. Спекотно. Сонячно, без опадів.
- на заході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +24°..+28°. Мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі та грози.
- на сході: Температура вночі +21°..+24°, вдень +31°..+35°. Спекотно. Мінлива хмарність. Подекуди короткочасний дощ та гроза.
- у центрі: Температура вночі +18°..+21°, вдень +28°..+32°. Мінлива хмарність. Місцями можливі короткочасні дощі та локальні грози.
- у Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +28°..+30°. Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
12 липня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +24°..+28°. Мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі та грози.
- на півдні: Температура вночі +20°..+23°, вдень +30°..+34°. Сонячно з невеликою хмарністю. Без істотних опадів.
- на заході: Температура вночі +14°..+17°, вдень +22°..+26°. Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, подекуди грози.
- на сході: Температура вночі +18°..+22°, вдень +28°..+32°. Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ та гроза.
- у центрі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +26°..+30°. Мінлива хмарність. Подекуди короткочасні дощі, місцями грози.
- у Києві: Температура вночі +17°..+19°, вдень +26°..+28°. Мінлива хмарність. Вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ.
Нагадаємо, літній сезон у Європі може стати значно довшим і спекотнішим. Кліматологи прогнозують, що до кінця XXI століття літо в середньому збільшиться на 42 додаткові дні. Такий прогноз зроблено на основі аналізу природних архівів та сучасних спостережень.
Також нове дослідження, опубліковане у впливовому журналі Environmental Research Letters, містить тривожне попередження для світових ринків: навіть найрадикальніші технології кліматичного втручання не зможуть гарантувати збереження ключових товарних культур, таких як виноград, кава та какао.
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