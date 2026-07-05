Похолодання охопило Україну: синоптики назвали дату повернення спеки

Укргідрометцентр: підстав для нової хвилі сильної спеки найближчою декадою немає

Похолодання, яке охопило Україну, розвіяло аномальну спеку, що трималася в країні кілька днів поспіль. За оцінками синоптикині Наталки Діденко, комфортна погода протримається щонайменше до вихідних, однак уже в середині наступного тижня тепла хвиля може повернутися на південь та схід країни.

Скільки триватиме прохолода

За словами синоптикині, повітряна маса з атмосферними фронтами прийшла в Україну ще у вихідні й поступово рухалася із заходу на схід, витісняючи спекотне повітря, що панувало над країною наприкінці червня та на початку липня.

Учора, 4 липня, у більшості областей вдень було +20…+25°, на півдні – до +29°, і лише на сході в суботу ще затримувалася спека до +31°. Сьогодні, у неділю, 5 липня, прохолода остаточно дісталася і східних регіонів. Місцями пройдуть грозові дощі, подекуди – сильні зливи та шквали. У західних областях опади ймовірні лише на Волині та Рівненщині, тоді як на решті території 5 липня дощі матимуть локальний характер.

Коли повернеться спека

Водночас прохолода протримається недовго. Синоптикиня вже попереджає про нову хвилю спеки, щоправда, локальнішу за попередню: за її оцінками, температура почне зростати в середині наступного тижня, і насамперед – на півдні та сході країни. Вона наголошує, що це довгостроковий прогноз, який може змінюватися залежно від подальших атмосферних процесів.

«У денні години очікуються пречудові +23, +24 градуси. І в суботу, і в неділю в Києві ймовірні локальні грозові дощі», – додала синоптикиня.

Офіційну, стриманішу позицію з цього приводу наразі має Укргідрометцентр: за його оцінками, підстав для нової хвилі сильної спеки найближчою декадою немає, а прогноз про швидке повернення екстремальної спеки поки не підтверджений жодними офіційними даними.

«Найближча хвиля спеки поки що визирає в середині наступного тижня і лише на півдні та сході України», – уточнила Діденко щодо нового потепління.

Різка зміна погоди пішла на користь і повітрю над столицею. Наприкінці червня Київ та передмістя потерпали від густого смогу, спричиненого спекою, безвітряною погодою та лісовими пожежами в Чорнобильській зоні: якість повітря у деяких районах міста, а також у Броварах і Вишгороді тоді досягала небезпечних показників. Вітер, що прийшов разом з похолоданням, сприяв розсіюванню забрудненого повітря над містом.

Нагадаємо, ще наприкінці червня синоптики попереджали про наближення різкого похолодання після тривалої аномальної спеки, коли в окремих областях температура перевищувала +37°.