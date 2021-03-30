Доставка пенсій «Укрпоштою» різко подорожчає. Міністр соцполітики назвала вражаючу цифру

Доставка однієї пенсії коштуватиме 100 грн?

Топ-менджемент «Укрпошти» поставив ультиматум уряду. Він вимагає підвищити тариф доставки пенсій з 60 до 100 грн. Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила в інтерв'ю «РБК-Україна»

За її словами, відповідний договір між Пенсійним фондом і «Укрпоштою» буде підписаний до 31 березня. Глава Мінсоцполітики зазначила, що з 2004 по 2021 рік середня ціна доставки однієї пенсії виросла з 3,12 грн до 60 грн. При цьому Лазебна ообіцяє перевести якомога більше пенсіонерів на обслуговування в банки.

«Зараз просто в черговий раз «Укрпошта» поставила ультиматум, що припинить доставку пенсій для 3,5 млн осіб. Але тільки через ультиматуми вирішувати це питання не можна. Частина з цих людей я можу попросити: давайте ми вас переведемо на банківську картку, пояснити її переваги. Але півтора мільйона з них – маломобільні і жителі сіл, де немає банків, що робити з ними? Треба домовлятися, шукати компроміс», – додала чиновниця.

Разом з цим, виявляється й сам гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський висловив вже обурення заявами міністра соцполітики. Він спростував заяву Лазебної про те, що тарифи на доставку пенсій зростуть 67%. За його даними, тарифи планується підняти тільки 11%.

Він також розповів, що Міністерство соціальної політики планує 31 березня внести проєкт постанови про переведення з 1 вересня 2021 року виплат на карти пенсіонерів, крім інвалідів першої групи, які не ходять, і тим, кому більше 80 років.

«Тобто пенсіонерам буде примусово відкритий рахунок (вгадайте де?). Це в країні, де банки і банкомати присутні в 4% населених пунктів і часто найближчий на відстані в 50-60 км. Як вам ідея в короновірус, коли транспорт до цього банку нормально не ходить?» – написав Смілянський.

Смілянський також зазначив, що «Укрпошті» доведеться скоротити більше 10 тисяч листонош, які розносять пенсії.