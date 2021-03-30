Виплати пенсіонерам переведуть на картки, а доставка поштою буде платною

Ігор Смілянський обурений планами уряду

Міністерство соціальної політики планує 31 березня внести проєкт постанови про переведення з 1 вересня 2021 року виплат на карти пенсіонерів, крім інвалідів першої групи, які не ходять, і тим, кому більше 80 років. Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook.

«Тобто пенсіонерам буде примусово відкритий рахунок (вгадайте де?). Це в країні, де банки і банкомати присутні в 4% населених пунктів і часто найближчий на відстані в 50-60 км. Як вам ідея в короновірус, коли транспорт до цього банку нормально не ходить?» – написав Смілянський.

На думку Мінсоцполітики, таке рішення «позитивно вплине на одержувачів пенсій».

Смілянський повідомив, що зараз через «Укрпошту» отримують пенсії 3,5 млн осіб.

За його даними, пенсіонери, які не входять у визначені категорії, будуть оплачувати доставку самостійно.

Смілянський також зазначив, що «Укрпошті» доведеться скоротити більше 10 тисяч листонош, які розносять пенсії.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що «сьогодні доставка однієї пенсії коштує в середньому 60 гривень, з підвищеними тарифами буде коштувати більше 100 гривень».

Водночас Смілянський спростував заяву Лазебної про те, що тарифи на доставку пенсій зростуть 67%. За його даними, тарифи планується підняти тільки 11%.