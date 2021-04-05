Довгий температурний «хвіст». Інфекціоніст розповів про постковідний синдром у дітей

Перебіг Covid-19 у дітей став важчим – інфекціоніст

Хвороба на коронавірус значно «помолодшала» та переслідує дітей «постковідним синдромом». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця Сергій Крамарєв.

«Я особисто часто стикаюся з тривалим «хвостом» температури у дітей, причому досить високої. Значно рідше, але теж трапляються болі у м’язах та суглобах – проте таке трапляється значно рідше, ніж у дорослих», – наголосив інфекціоніст.

За словами Сергія Крамарєва, досліджень щодо імунного захисту у дітей не проводилося. «Дітей, з етичної точки зору, важче залучати до цих клінічних досліджень, тому у світі якщо і є ці дослідження, то вони дуже локальні», – підкреслив лікар.

Сергій Крамарєв наголосив на тому, що тривалість лікування під час останніх хвиль коронавірусу значно збільшилась.

Варто наголосити, що 5 квітня столична влада суттєво посилює карантинні обмеження у місті. Аби послабити пандемію в Києві, зачиняються дитячі садочки, учнів молодшої школи слідом за старшою переходять на дистанційне навчання. Такий крок міських очільників дуже обурив деяких батьків, передусім тих, хто не може працювати дистанційно.

Водночас інфекціоніст акцентує увагу на тому, що таке рішення цілком обґрунтоване і закономірне, бо діти нині найбільше перебувають у зоні ризику.

Як раніше повідомляв «Главком», у столичних дитячих лікарнях збільшується кількість дітей, хворих на Сovid-19. Зокрема, у Київській інфекційній дитячій лікарні на вул. Дегтярівській, 23 ситуація за останній місяць стала критичною. Медзаклад поділили на дві зони: чиста, куди не потрапляють хворі на коронавірус, та брудна – бокси, де лікують пацієнтів, з підозрою або вже хворих на Сovid-19. За словами медиків, щодня привозять 10-15 дітей. У лікарні станом на кінець робочого тижня залишалося тільки одне вільне місце для дитини, хворої на Сovid-19.