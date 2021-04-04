«Перебіг Covid-19 у дітей став важчим» – інфекціоніст

Крамарєв: у стаціонар потрапляють значно більше малолітніх пацієнтів

Перебіг захворювання на Covid-19 у дітей за останні місяці різко змінився. Хвороба провокує важкі ускладнення. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця Сергій Крамарев.

Фахівець констатує: у стаціонар тепер потрапляють значно більше малолітніх пацієнтів

За словами Сергія Крамарева, протікання коронавірусу у дітей стало важчим: «у порівнянні з першою хвилею значно частіше потрібен кисень».

Лікар наголосив на тому, що останнім часом дуже часто доводиться застосовувати апарати штучної вентиляції легень. «За попереднього спалаху у моїй практиці діти на ШВЛ не потрапляли», – сказав Сергій Крамарев.

Варто наголосити, що 5 квітня столична влада суттєво посилює карантинні обмеження у місті. Аби послабити пандемію в Києві, зачиняються дитячі садочки, учнів молодшої школи слідом за старшою переходять на дистанційне навчання. Такий крок міських очільників дуже обурив деяких батьків, передусім тих, хто не може працювати дистанційно.

Водночас інфекціоніст акцентує увагу на тому, що таке рішення цілком обґрунтване і закономірне, бо діти нині найбільше перебувають у зоні ризику.

Як раніше повідомляв «Главком», у столичних дитячих лікарнях збільшується кількість дітей, хворих на Сovid-19. Зокрема, у Київській інфекційній дитячій лікарні на вул. Дегтярівській, 23 ситуація за останній місяць стала критичною. Медзаклад поділили на дві зони: чиста, куди не потрапляють хворі на коронавірус, та брудна – бокси, де лікують пацієнтів, з підозрою або вже хворих на Сovid-19. За словами медиків, щодня привозять 10-15 дітей. У лікарні станом на кінець робочого тижня залишалося тільки одне вільне місце для дитини, хворої на Сovid-19.