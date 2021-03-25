Довічне ув’язнення. Суд у Харкові виніс вирок вбивці-ґвалтівнику

Підсудний не визнав свою провину, однак доказів його причетності до злочину виявилося достатньо

Суд у Харкові виніс вирок чоловікові, якого звинувачують у зґвалтуванні і вбивстві жінки. До кінця свого життя зловмисник перебуватиме у в'язниці. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

«Червонозаводський районний суд м. Харкова визнав чоловіка винним у вбивстві, поєднаному зі зґвалтуванням (п. п. 10, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 152 КК України), та призначив покарання у виді довічного позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

Вбивство і зґвалтування жінки сталося у жовтні 2019 року. 62-річний раніше судимий за вбивство та зґвалтування чоловік, залишився наодинці з жінкою похилого віку. Він почав її бити кулаками в обличчя та грудну клітку. Після побиття він зґвалтував потерпілу. Внаслідок отриманих травм жінка померла.

Свою провину підсудний не визнав. Однак доказів, наданих стороною обвинувачення, виявилось достатньо для винесення обвинувального вироку.

Також нагадаємо, що на Одещині чоловік проведе за гратами 12 років за зґвалтування дитини.

Тм часом у Херсонській області триває розслідування вбивства семирічної Марійки Борисової. Дівчинка зникла у селі Щасливе, а через чотири дні її тіло виявили в недобудованій стодолі. Головним підозрюваним виявився 62-річний чоловік (раніше ЗМІ писали, що йому 52 роки – ред.), який проживав в одному селі з дівчинкою та дружив з її батьком. У поліції наголосили, що у справі причетність підозрюваного до цього злочину встановили генетичні експертизи.