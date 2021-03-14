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    Підозрюваного в убивстві семирічної дівчинки на Херсонщині взято під варту

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    Оголошення про розшук Марії Борисової - Підозрюваного в убивстві семирічної дівчинки на Херсонщині взято під варту
    Оголошення про розшук Марії Борисової
    Фото: 24tv.ua

    У резонансному вбивстві дитини підозрюють 52-річного чоловіка

    Встановлено особу підозрюваного у вбивстві семирічної Марії Борисової, що було скоєно на Херсонщині.

    Про це у Facebook повідомила начальник департаменту захисту дітей та протидії насильству Юлія Усенко.

    «Сьогодні взяли під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки у Херсонській області», – написала вона.

    Також Юлія Усенко нагадала, що дитину шукали чотири доби. За її даними, весь цей час після вчинення вбивства чоловік ховав тіло, а потім відніс до місця, де вже проходили пошуки.

    «Завдяки злагодженим діям поліції та ювенальних прокурорів Херсонщини підозрюваного встановлено по «гарячих слідах» – через дві доби після виявлення тіла дитини», – зазначила Усенко.

    За розповідями селян, востаннє вони бачили дівчинку 7 березня. Як сказали діти, що гралися з нею, вона могла піти на зупинку, щоби зустріти батька, адже чекала від нього подарунка до 8 березня. 11 березня правоохоронці знайшли тіло мертвої дитини у мішку в занедбаному сараї.

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    Теги: діти вбивство Херсонщина Facebook поліція чоловік час
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