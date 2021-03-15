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    Генетична експертиза встановила причетність підозрюваного у вбивстві дитини у Щасливому

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    Про підозрюваного відомо, що він раніше був судимий за зґвалтування і відбував покарання в Росії - Генетична експертиза встановила причетність підозрюваного у вбивстві дитини у Щасливому
    Про підозрюваного відомо, що він раніше був судимий за зґвалтування і відбував покарання в Росії
    Фото: МВС/Фейсбук

    З'явилося відео з підозрюваним у вбивстві Маші Борисової

    У резонансній справі щодо вбивства семирічної Марії Борисової на Херсонщині причетність підозрюваного до цього злочину встановили генетичні експертизи. Про це сьогодні повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко.

    «Співробітники поліції у ході проведення оперативно-розшукових заходів затримали особу, по якій були проведені генетичні експертизи (експертизи ДНК, крові та інші), які встановили обґрунтовану причетність цієї людини (до цього злочину - ред.). Чоловік затриманий, і йому пред'явлені обвинувачення у зґвалтуванні і вбивстві малолітньої Марії Борисової», - сказав Геращенко.

    За інформацією правоохоронців цей чоловік і раніше притягався до кримінальної відповідальності за різні злочини.

    Раніше повідомлялося, що у резонансному вбивстві дитини підозрюють 52-річного чоловіка.

    Підозрюваного взяли під варту, і в поліції показали відео з цим чоловіком. На відео обличчя підозрюваного не показують. Але можна зрозуміти, що це чоловік середнього зросту і досить міцної статури з сивим волоссям. Його особу поки тримають в таємниці.

    Конвоїри вивели його з поліцейського авто і відвели до слідчого ізолятора. На кадрах видно, що підозрюваному важко пересуватися.

    Про підозрюваного відомо, що він раніше був судимий за зґвалтування і відбував покарання в Росії.

    Нагадаємо, тіло семирічної Марії Борисової, пошуки якої тривали четверту добу, виявили 11 березня в сели Щасливому на Херсонщині під час повторного огляду території населеного пункту в недобудованій нежитловій споруді. Правоохоронці знайшли тіло мертвої дитини у мішку в занедбаному сараї.

    За розповідями селян, востаннє вони бачили дівчинку 7 березня. Як сказали діти, що гралися з нею, вона могла піти на зупинку, щоби зустріти батька, адже чекала від нього подарунка до 8 березня.

    14 березня поліція Херсонської області затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні семирічної Марії Борисової. Підозрюваного знайшли із порізаними венами, він намагався вчинити самогубство.

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    Теги: МВС діти Антон Геращенко вбивство Херсонщина розслідування поліція зґвалтування аналізи ДНК
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