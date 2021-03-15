Генетична експертиза встановила причетність підозрюваного у вбивстві дитини у Щасливому

Про підозрюваного відомо, що він раніше був судимий за зґвалтування і відбував покарання в Росії

Про підозрюваного відомо, що він раніше був судимий за зґвалтування і відбував покарання в Росії

З'явилося відео з підозрюваним у вбивстві Маші Борисової

У резонансній справі щодо вбивства семирічної Марії Борисової на Херсонщині причетність підозрюваного до цього злочину встановили генетичні експертизи. Про це сьогодні повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко.

«Співробітники поліції у ході проведення оперативно-розшукових заходів затримали особу, по якій були проведені генетичні експертизи (експертизи ДНК, крові та інші), які встановили обґрунтовану причетність цієї людини (до цього злочину - ред.). Чоловік затриманий, і йому пред'явлені обвинувачення у зґвалтуванні і вбивстві малолітньої Марії Борисової», - сказав Геращенко.

За інформацією правоохоронців цей чоловік і раніше притягався до кримінальної відповідальності за різні злочини.

Раніше повідомлялося, що у резонансному вбивстві дитини підозрюють 52-річного чоловіка.

Підозрюваного взяли під варту, і в поліції показали відео з цим чоловіком. На відео обличчя підозрюваного не показують. Але можна зрозуміти, що це чоловік середнього зросту і досить міцної статури з сивим волоссям. Його особу поки тримають в таємниці.

Конвоїри вивели його з поліцейського авто і відвели до слідчого ізолятора. На кадрах видно, що підозрюваному важко пересуватися.

Про підозрюваного відомо, що він раніше був судимий за зґвалтування і відбував покарання в Росії.

Нагадаємо, тіло семирічної Марії Борисової, пошуки якої тривали четверту добу, виявили 11 березня в сели Щасливому на Херсонщині під час повторного огляду території населеного пункту в недобудованій нежитловій споруді. Правоохоронці знайшли тіло мертвої дитини у мішку в занедбаному сараї.

За розповідями селян, востаннє вони бачили дівчинку 7 березня. Як сказали діти, що гралися з нею, вона могла піти на зупинку, щоби зустріти батька, адже чекала від нього подарунка до 8 березня.

14 березня поліція Херсонської області затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні семирічної Марії Борисової. Підозрюваного знайшли із порізаними венами, він намагався вчинити самогубство.