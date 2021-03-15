Вбивство семирічної дівчинки: поліція розповіла подробиці про підозрюваного

Підозрюваний поки свідчення не давав і користується законним правом не свідчити проти себе

У селі на чоловіка раніше скаржилися, оскільки він чіплявся до дітей на вулиці

У Херсонській області триває розслідування вбивства семирічної Марійки Борисової. Дівчинка зникла у селі Щасливе, а через чотири дні її тіло виявили в недобудованій стодолі. Всі подробиці про розслідування та про підозрюваного у вбивстві і зґвалтуванні дівчинки розповіли представники Херсонської поліції на брифінгу.

У ході розслідування було встановлено 16 осіб, які могли бути причетні до злочину. Серед них були й ті, до кого привела службова собака в день виявлення тіла дитини, а також ті жителі, які раніше були засуджені або підозрювались у скоєнні злочинів.

У скоєнні даного злочину підозрюється місцевий житель, який жив з батьками Марійки на одній вулиці. Поліція встановила шість підозрюваних і у всіх були відібрані зразки для генетичної експертизи. 14 березня були отримані зразки ДНК, які дали підставу затримати ймовірного злочинця. Сліди ДНК були виявлені на мішку з тілом убитої дівчинки.

Головним підозрюваним виявився 62-річний чоловік (раніше ЗМІ писали, що йому 52 роки – ред.), який проживав в одному селі з дівчинкою та дружив з її батьком. Чоловік жив один. Коли поліція навідалася до нього додому, то виявила, що чоловік перерізав собі вени. Йому надали екстрену медичну допомогу і затримали. У той же день суд обрав міру запобіжного заходу підозрюваному у вигляді утримання під вартою.

Підозрюваний поки свідчення не давав і користується законним правом не свідчити проти себе. Поліція вважає, що це може бути тактика захисту. Свою провину чоловік не визнає.

«Жив самотньо – по сусідству з батьком дівчинки, був його другом. І недалеко від самої дівчинки», - розповів заступник начальника обласної поліції Микола Вербицький.

У селі на цього чоловіка раніше скаржилися, оскільки він чіплявся до дітей на вулиці. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство в 1997 році, а також за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та пошкодження середнього ступеня – у 2002 році. Звільнився у 2005 році. Після цього в поле зору правоохоронців чоловік не потрапляв, але порушував адміністративне законодавство – дрібне хуліганство.

Зараз проводиться обшук в житлі підозрюваного, і проводиться збір речових доказів. Надалі прокуратура буде дотримуватися чіткої позиції та наполягати на максимальному покаранні – це довічне позбавлення волі.

На цей момент не встановлено, де злочинець ховав тіло дитини в ті дні, коли дівчинку розшукували.

«Ми не виключаємо, що тіло могли ховати в спорудах, що належать підозрюваному або до яких він мав доступ», - уточнили в поліції.

У поліції наголосили, що у резонансній справі щодо вбивства семирічної Марії Борисової на Херсонщині причетність підозрюваного до цього злочину встановили генетичні експертизи.

Нагадаємо, тіло семирічної Марії Борисової, пошуки якої тривали четверту добу, виявили 11 березня в сели Щасливому на Херсонщині під час повторного огляду території населеного пункту в недобудованій нежитловій споруді. Правоохоронці знайшли тіло мертвої дитини у мішку в занедбаному сараї.

За розповідями селян, востаннє вони бачили дівчинку 7 березня. Як сказали діти, що гралися з нею, вона могла піти на зупинку, щоби зустріти батька, адже чекала від нього подарунка до 8 березня.

14 березня поліція Херсонської області затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні семирічної Марії Борисової. Підозрюваного знайшли із порізаними венами, він намагався вчинити самогубство.