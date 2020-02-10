Експеримент з портретом Путіна в ліфті доводить, що російський диктатор втратив підтримку

Путінський режим позбавлений масової соціальної підтримки. Це відрізняє його від фашизму і сталінізму

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Поздний застой и будущая перестройка

Увлекательный эксперимент с портретом Путина в лифте только подтвердил очевидное.

Запредельный уровень поддержки диктатора, который рисуют социологи, основан на страхе респондентов. По этой записи понятно: Путин всем надоел, но народ запуган. Люди матерятся, видя портрет «благодетеля», и одновременно испугано косятся на видеокамеру («ой, а они звук тоже пишут?», как бы чего не вышло). Примерно также в этой ситуации вели бы себя горожане времен позднего Брежнева. И глупо ждать от среднестатистических обывателей, что они сорвут и растопчут портрет диктатора. Статуи тиранов с удовольствием опрокидывают на землю, когда понимают, что «за это уже ничего не будет». На иное способны только героические «пассионарии», которые всегда и в любом обществе в меньшинстве.

Путинский режим лишен массовой социальной поддержки. Это отличает его от фашизма и сталинизма. Его опора - силовики и чиновники, а также по-преимуществу пожилые люди, находящиеся под сильным влиянием телепропаганды или (и) РПЦ. Причем последняя категория постепенно тает. Ни социальные низы, ни интеллигенция, ни бизнес, ни креативный класс, ни «работяги» в большинстве власть не поддерживают.

Позднепутинский (как и позднебрежневский) режим смертельно болен. Он держится только на апатии и страхе населения. Любой, кто придет на смену престарелому диктатору, чтобы реанимировать систему и возвратить поддержку населения, будет обречен начать новую «перестройку».

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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