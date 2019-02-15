Дрони ОБСЄ зафіксували у районі Софіївки та Хрустального ворожі гаубиці і «Гради»



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Фото: ОБСЄ

За даними звіту СММ ОБСЄ, озброєння та військова техніка з боку збройних формувань РФ розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння

Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати грубі порушення російсько-окупаційними військами вимог щодо відведення важкого озброєння, визначених Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 14 лютого 2019 року, моніторинг відведення озброєння свідчить, що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння. Це, насамперед, реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та міномети.

Так, 12 лютого, БПЛА СММ зафіксував озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення. А саме, три 122-мм самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика» поблизу селища Софіївка, що на північному сході від Донецька.

Наступного дня в непідконтрольному владі України південно-західному районі Луганської області Місія зафіксувала п’ять реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град») біля Хрустального, а також 120-мм міномет невстановленого типу поблизу Молодіжного.

Українська сторона СЦКК зазначає, що подібні дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.

Нагадаємо, українські військовослужбовці на Донбасі збили чотири безпілотники, які бойовики використовували для коригування артилерійського вогню.