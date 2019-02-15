  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дрони ОБСЄ зафіксували у районі Софіївки та Хрустального ворожі гаубиці і «Гради»

    • Розсилка
    Дрони ОБСЄ зафіксували у районі Софіївки та Хрустального ворожі гаубиці і «Гради»
    Фото: ОБСЄ

    За даними звіту СММ ОБСЄ, озброєння та військова техніка з боку збройних формувань РФ розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння

    Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати грубі порушення російсько-окупаційними військами вимог щодо відведення важкого озброєння, визначених Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

    За даними звіту СММ ОБСЄ від 14 лютого 2019 року, моніторинг відведення озброєння свідчить, що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння. Це, насамперед, реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та міномети.

    Читайте також

    Так, 12 лютого, БПЛА СММ зафіксував озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення. А саме, три 122-мм самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика» поблизу селища Софіївка, що на північному сході від Донецька.

    Наступного дня в непідконтрольному владі України південно-західному районі Луганської області Місія зафіксувала п’ять реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град») біля Хрустального, а також 120-мм міномет невстановленого типу поблизу Молодіжного.

    Українська сторона СЦКК зазначає, що подібні дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.

    Нагадаємо, українські військовослужбовці на Донбасі збили чотири безпілотники, які бойовики використовували для коригування артилерійського вогню.

    Читайте також
    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас військова техніка СЦКК озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ