Регуляторна служба офіційно відмовила «Укрзалізниці» у підвищенні тарифів на перевезення



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Відповідно до проведених досліджень ДП «Укрпромзовнішекспертиза», вантажоперевезення «Укрзалізниці» в 2017-2018 роках рентабельні на рівні 33-23%

Державна регуляторна служба відмовила в узгодженні проекту наказу Міністерства інфраструктури «Про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України, і пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів».

Про це йдеться в рішенні ДРС №379 від 6 вересня, копія якого є в розпорядженні «МінПрому».

У ДРС звернули увагу на те, що представлений Мінінфраструктури аналіз регуляторного впливу містить формальний опис запропонованих проектом наказу змін, не є інформативним і не відповідає Методиці проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженій постановою Кабміну від 11 березня 2004 року №308.

«З огляду на відсутність аналітичних показників, формальним є твердження щодо збитковості перевезення порожніх вагонів, оскільки розробником не надано підтверджуючих даних щодо збитковості відповідного напряму діяльності на прикладі ПАТ «Укрзалізниця», - йдеться в документі.

Під час проведених нарад в ДРС було встановлено, що фінансовий звіт «Укрзалізниці» за 2017 рік у розділі 8 містить відомості про операційний дохід з вантажних перевезень в сумі майже 61 млрд грн, операційний результат в сегменті вантажних перевезень 18,8 млрд грн, з чого випливає рентабельність вантажних перевезень майже 31%. Відповідно до проведених досліджень ДП «Укрпромзовнішекспертиза», вантажоперевезення «Укрзалізниці» в 2017-2018 роках рентабельні на рівні 33-23%. Збитковими є пасажирські перевезення, які «Укрзалізниця» субсидує (10,5-11,5 млрд грн на рік). Водночас встановлено, що сумарний обсяг амортизаційних відрахувань і валового прибутку від вантажних перевезень (32,2 млрд грн), достатній для повноцінного виконання плану капітальних інвестицій в 2018 році (26,9 млрд грн). За оцінками «Укрпромзовнішекспертизи», введення в дію проекту наказу збільшить витрати вітчизняних виробників на вантажні залізничні перевезення на 11%, що знизить їх цінову конкурентоспроможність на глобальних ринках і призведе до скорочення обсягів виробництва продукції. Внаслідок чого знизяться обсяги вантажних перевезень «Укрзалізниці» на 1,5-2 млн тонн на місяць, і відповідно «УЗ» недоотримає до кінця року 4-5 млрд грн прибутку.

«Таким чином встановлено наявність факту прогнозованого негативного впливу на відповідне бізнес-середовище, яке корелюється в межах сотень мільйонів гривень на відповідні галузі щорічно, що в свою чергу буде мати вплив на показники обсягу вантажоперевезень, в тому числі обсягів експорту, обсягів виробництва внутрішнього продукту, суми податкових відрахувань до бюджету, а також сум валютних надходжень в країну», - підкреслюється в документі.

ДРС вважає, що нормативне закріплення уніфікації тарифів на перевезення порожніх вагонів вимагає проведення Мінінфраструктури обґрунтованого економічного аналізу щодо впливу зміни тарифів на залізничні перевезення на загальноекономічні показники розвитку різних галузей з урахуванням інформації, отриманої від суб'єктів господарювання.

«Загалом, наголошуємо, що прийняття рішення про підвищення вартості окремих видів перевезень залізничним транспортом доцільно приймати з урахуванням балансу інтересів усіх зацікавлених сторін і відповідне рішення має відповідати принципам державної регуляторної політики, таким як: ефективність, тобто досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, держави і громадян, і збалансованість - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави», - йдеться в рішенні ДРС.

Цю тему минулого тижня також прокоментував прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він наголосив, що «Укрзалізниця» має враховувати стан економіки країни при намірі підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення і разом з бізнесом знайти збалансоване рішення з цього питання.

Джерело: Українські новини