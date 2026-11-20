Кабінет міністрів 19 листопада ухвалив розпорядження, за яким Міністерство оборони отримає 81,4 млрд грн на невідкладні потреби. Окрім виплат військовим, частину коштів витратять на закупівлю пального для армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів та прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Як розподілили 81,4 млрд грн

Документ розробив Мінфін. Гроші розподілили так:

72,6 млрд грн – Міноборони на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил;

1,4 млрд грн – на грошове забезпечення Державної спеціальної служби транспорту, яка підпорядковується Міноборони;

7,4 млрд грн – на закупівлю пального для потреб Збройних Сил.

Загалом на виплати військовим припадає 74 млрд грн.

«Забезпечуємо своєчасне фінансування та стабільні виплати військовим, які виконують бойові завдання», – написав глава уряду.

Звідки взялися гроші

У Мінфіні наголосили, що додаткових бюджетних коштів рішення не потребує. Гроші перерозподілили в межах видатків загального фонду, затверджених у держбюджеті на 2026 рік.

Джерелом стала програма «Обслуговування державного боргу»: за нею використали менше коштів, ніж передбачав закон. Невитрачені гроші спершу зарахували до резерву для сектору безпеки і оборони, а вже звідти передали Міністерству оборони.

Навесні Україна домовилася з кредиторами з країн G7 та Паризького клубу відкласти платежі за державним боргом до кінця лютого 2030 року. Тоді в Мінфіні пояснювали, що вивільнені ресурси можна спрямувати на першочергові потреби держави, зокрема на оборону.

Не перше рішення цієї осені

Уряд уже кілька разів цієї осені перерозподіляв кошти на виплати військовим. На початку вересня Кабмін спрямував 33,6 млрд грн із резерву сектору безпеки і оборони на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. На початку жовтня уряд виділив понад 50 млрд грн, щоб провести жовтневі виплати вчасно і в повному обсязі.

У середині жовтня Корецький повідомив, що уряд виділив Силам оборони ще 60 млрд грн. З них 43,5 млрд грн пішли на грошове забезпечення та підтримку родин військових, решта – на дрони, боєприпаси та засоби зв'язку.

30 жовтня під час години запитань до уряду у Верховній Раді Корецький запевнив, що грошей на Сили оборони вистачить і затримок із фінансуванням війська не буде. Водночас він визнав тимчасовий касовий розрив, через який частину регіональних платежів довелося призупинити.

Нагадаємо, наприкінці вересня Корецький розповів, як уряд планує закрити оборонний запит на $27 млрд. Таку суму, за його словами, бракує цього року із загальних $155 млрд вартості війни. Близько $7 млрд уряд розраховує знайти за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу видатків, решту $20 млрд – у партнерів.