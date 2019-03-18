Друге за величиною місто Мозамбіку повністю зруйноване циклоном «Ідай»



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Близько 90% території міста Бейра після удару циклону «Ідай» повністю зруйновані Фото: twitter.com/MocambiqueRadio

Після потужних злив, повеней і різких поривів вітру команді Червоного хреста вдалося вперше оцінити масштаб руйнувань у Бейрі

Друге за величиною місто Мозамбіку та один із найбільших портів країни - Бейра - практично повністю зруйноване після удару циклону «Ідай».

Про це повідомила в понеділок Міжнародна федерація товариств Червоного хреста і Червоного півмісяця.

«Масштаб руйнувань величезний. Близько 90% території повністю зруйновані», - заявив представник організації, який проводив оцінку руйнувань із повітря, Джеймі Ле Сюер.

«Зруйновано майже все. Лінії комунікацій відрізані, дороги повністю зруйновані. До деяких районів дістатися неможливо. Місто Бейра дуже серйозно постраждало. Але до нас надходять дані про те, що ситуація за межами міста може бути навіть гірша. Вчора прорвало велику дамбу, остання дорога до міста відрізана», - розповів він.

Після потужних злив, повеней і різких поривів вітру команді Червоного хреста вдалося вперше оцінити масштаб руйнувань у Бейрі тільки напередодні. При цьому вони поки що не мають даних про жертв і постраждалих серед населення.

«Поки що починає вимальовуватися картина фізичних ушкоджень будівель від циклону «Ідай», але гуманітарні наслідки наразі незрозумілі», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Мозамбіку внаслідок повеней загинули щонайменше 66 людей.

Джерело: Інтерфакс-Україна