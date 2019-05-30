Другий флот США відновив бойову готовність



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Новий флот буде протидіяти багатоцільовим субмаринам РФ

Другий флот США, який був відновлений в серпні 2018 року, досягнув початкової бойової готовності. Про це повідомляє ресурс USNI News.

На практиці це означає спроможності командувати і використовувати передані цьому флоту сили. Другий флот, яким командує віце-адмірал Ендрю Левіс, відповідальний за північну частину Атлантичного океану і води біля східного берега США.

Відтворений флот буде відповідати за боротьбу із ворожими підводними човнами у відповідній частині світового океану – перш за все із багатоцільовими субмаринами РФ. В червні 2019 року Другий флот США буде керувати проведенням багатонаціональних навчань BALTOPS, які традиційно проходять в акваторії Балтійського моря.

Нагадаємо, що на початку травня США і Румунія провели унікальне тренування за участю американського авіаносця.

Бойові літаки авіаносця, які входять в 25 ескадрилью, відпрацьовували разом із румунськими колегами питання надання безпосередньої вогневої підтримки. До тренувань були також залучені літаки-дозаправники і станція контролю польотів Румунії.

Винищувачі F/A-18 Super Hornet здійснювали польоти на відстань 700 миль. Тренування проводилися протягом 3-5 травня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що кораблі НАТО почали навчання біля берегів Шотландії. В навчаннях беруть участь італійський та французький фрегати класу FREMM ITS Carlo Bergamini та FS Bretagne, британський есмінець класу Type 45 HMS Defender, канадський фрегат класу Halifax HMCS St. John’s, голландський фрегат класу De Zeven Provincien HMLMS De Ruyter, норвезький фрегат класу Fridtjof Nansen HNoMS Otto Sverdup. Американський військово-морський флот будуть представляти есмінці USS Roosevelt та USS Carney. Бельгія і ФРН братимуть участь в навчаннях на рівні офіцерів штабів.

Навчання типу Formidable Shield проводяться кожні два роки.