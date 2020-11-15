В Одесі вдруге за добу замінили голову міського тервиборчкому

ЦВК припинила достроково повноваження голови комісії Наталі Сиволапенко

Центральна виборча комісія у день повторного голосування на виборах Одеського міського голови, прийняла постанову «Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів», якою замінила голову Одеської міської ТВК.

Про це повідомляє «Опора».

ЦВК припинила достроково повноваження голови комісії Наталі Сиволапенко (від місцевої організації політичної партії «Солідарність жінок України» (у зв’язку зі внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії) та призначила на цю посаду Ніну Чернишенко.

Раніше 14 листопада ЦВК замінила голову територіальної виборчої комісії Ніну Чернишенко на Наталю Сиволапенко.

Крім того, 15 листопада ЦВК замінила члена ТВК Людмилу Сєрбіну (політична партія «Пропозиція») і замінила її на Вячеслава Франчука.

Нагадаємо, силовики шукали бомбу в Одеській ТВК.

До слова, за результати екзитполу в другому турів виборів міського голови Одеси перемагає чинний мер міста Геннадій Труханов..