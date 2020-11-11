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    У Києві прикрили МАФ, в якому робили тести на коронавірус (фото, відео)

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    Тести на коронавірус брали в будівельному вагончику - У Києві прикрили МАФ, в якому робили тести на коронавірус (фото, відео)
    Тести на коронавірус брали в будівельному вагончику
    Фото: Факти

    У вагончику пропонували охочим пройти тест на Covid

    На проспекті Правди, 58 в Києві невідома компанія відкрила мобільний пункт з тестування на коронавірус.

    Робили тести за 950 грн у звичайному вагончику. Зразки відвозили до Вишгорода Київської області.

    8 листопада до «мобільної лабораторії» завітали правоохоронці і зачинили її.

    Попри візит правоохоронців мобільний пункт тестування на коронавірус ще продовжував працювати 10 листопада. Працівники запевняли, що з документами та санітарними нормами в них усе гаразд.

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    У Києві прикрили МАФ, в якому робили тести на коронавірус (фото, відео)
    У Києві прикрили МАФ, в якому робили тести на коронавірус (фото, відео)
    Фото: Факти

    Проте начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан в ефірі телеканалу «Київ» спростував дану інформацію і запевнив, що Covid-МАФ закрито.

    За його словами, у мешканців не викликає довіри подібний вагончик для тестування. На даний мобільний пункт масово скаржилися. Ба більше, в вагончику під час перевірки виявили чисельні порушення. Відповідно до цього Нацполіція склала адміністративний протокол. 

    «На вагончик скаржилися. Були виявлені чисельні порушення і на пункт склали адміністративний протокол Нацполіцією. Також буду звертатися до Міністерства охорони здоров’я щодо вирішення питання ліцензії лабораторії, яка здійснює лабораторні дослідження для даного мобільного пункту», — зауважив Рубан.

    Він також додав, що наразі лабораторні дослідження мають право проводити лише акредитовані лабораторії, а не подібні пункти збору.

    Національна поліція України Київ епідемія коронавірус
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