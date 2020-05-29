Дружина голови партії «Слуга народу» придбала квартиру у Києві за 4 млн грн



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Нардеп і голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко подав електронну декларації за 2019 рік Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Сукупний дохід сім’ї Корнієнка за 2019 рік становив 1,95 млн грн.

Народний депутат і голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко оприлюднив електронну декларацію за 2019 рік і сукупним доходом його сім’ї 1,95 млн грн.

Про це повідомляє «Главком».

У власності обранця лише земельна ділянка площею 0,13 га у селі Буда-Бабинецька Бородянського району Київської області. Також у цьому населеному пункті Корнієнко користується житловим будинком, який записаний на Олену Корнієнко.

Решта нерухомості записана на дружину нардепа Ольгу Корнієнко. Це – дві квартири площею 113 кв. м у Києві (куплена за 4,4 млн грн у грудні 2019 року) і площею 85 кв. м - у Черкасах.

Політик володіє двома автомобілями Citroen C5 Aircross HDi 180, 2019 року випуску (купленого за 950 тис. грн під час останної виборчої кампанії до Верховної Ради - «Главком») і Seat Ibiza, 2011 року випуску.

Також він контролює дві громадські організації «Біржа молодіжних проектів» і «Фонд сприяння студентській раді міста Києва», а дружина має корпоративне право (45%) у ТОВ «Тіммастер».

Ще Корнієнко вказав, що ділить із Олександром Санченком авторське право на «Пісні гурту 2Саша».

За 2019 рік Олександр Корнієнко отримав 984,3 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 210 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна, 202,7 тис. грн заробітної плати, 29,6 тис. грн доходу від надання майна в лізинг, 21,2 тис. грн страхових виплат, 2,9 тис. грн процентів.

Ще партія «Слуга народу» компенсувала політику 23,9 тис. грн у вигляді оплати витрат на участь в навчанні.

Минулорічні доходи дружини політика складалися із зарплати (21,7 тис. грн), державної та соціальної матеріальної допомоги (7,7 тис. грн) і доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав (450 тис. грн).

Готівкою нардеп тримає $50 тис. і 500 тис. грн, його дружина - $20 тис.