Разумков оцінив ефективність «турборежиму»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку Разумкова, ніколи не буває на 100% якісних законів

На думку спікера, цей термін вигадали журналісти

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков дав свою оцінку ефективності інтенсивного прийняття законів Верховною Радою. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Швидке прийняття законів було, а штампування не було. Те, що ми працювали в інтенсивному темпі, – так. У нас було багато законопроєктів, з якими ми йшли на вибори і обіцяли їх прийняти. Були хороші та ефективні законопроєкти, які залишилися з минулої каденції парламенту, і їх теж треба було приймати. Швидкість була досить високою. Ми трохи загальмували на законі про землю, однак і такої реформи, як земельна, ніколи в державі не було. І в цьому випадку ми пішли максимально за Конституцією та регламентом Верховної Ради, щоб було менше підстав в опонентів потім звертатися, в тому числі, до Конституційного суду», - зазначив спікер.

На думку Разумкова, ніколи не буває на 100% якісних законів.

«Навіть якщо ви його з одного речення складете, і такі приклади теж є, там можна буде знайти, до чого причепитися. Чи розуміємо ми, які помилки були зроблені? Так. Чи готові ми їх виправляти? Вже виправляємо і в деякі законопроєкти вносимо корективи. Однак побачити ті прогалини без прийняття цих законів було неможливо. Думаю, краще виявити проблему і вирішити її, ніж нічого не робити», - наголосив спікер.

Нагадаємо, раніше Разумков поставив оцінку роботі Верховної Ради України.

Як повідомлялося раніше, голова Верховної Ради прокоментував імовірність створеня ТСК у зв'язку зі смертю нардепа Давиденка.

Дмитро Разумков — голова Верховної Ради IX скликання. Під час голосування за посаду спікера отримав найбільшу за час існування Верховної Ради України підтримку народних депутатів: за його кандидатуру проголосували 382 парламентарі. Крім цього, Разумков є членом Ради національної безпеки й оборони України та Національної інвестиційної ради. До обрання спікером був головою партії «Слуга народу», а також головним радником із політичних питань та речником штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Читайте також:

Дмитро Разумков: Впевнений, команда Зеленського буде змінюватися і далі