Дружина Медведчука стала власницею будівельної фірми в Москві



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Оксана Марченко, моя дружина, не займається бізнесом. Вона володіє бізнесом. Раз. А керую бізнесом я, - повідомив Віктор Медведчук

Телеведуча Оксана Марченко стала власницею російської будівельної компанії 11 вересня 2020 року

Дружина Віктора Медведчука, голови політради партії ОПЗЖ та кума Володимира Путіна, телеведуча Оксана Марченко на початку осені стала власницею російської компанії, профіль діяльності якої – будівництво, інженерні роботи і проєктування. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми».

За даними реєстру юридичних осіб Російської Федерації, 11 вересня 2020 року російська компанія «Юг Энерго», яку, відповідно до декларації Віктора Медведчука, контролює його дружина Оксана Марченко, стала єдиною власницею компанії «НЗНП Инжиниринг». ООО «НЗНП Инжиниринг» зареєстрована в Москві 1 квітня 2020 року, а її основним напрямком є «діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника», додаткові види діяльності – діяльність в області архітектури, інженерні вишукування в будівництві, управління проєктами.

Назва будівельної фірми співзвучна з низкою компаній родини Віктора Медведчука й Оксани Марченко, які залучені у видобутку і переробці нафтопродуктів на території Росії.

Віктор Медведчук у червні 2020 року заявив журналістам «Схем», що нікому не дає коментарів стосовно бізнесу. Однак два роки тому політик розповів, як працює їхній родинний бізнес: «Оксана Марченко, моя дружина, не займається бізнесом. Вона володіє бізнесом. Раз. А керую бізнесом я».

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