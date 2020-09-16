Яхта, земля та нерухомість. Журналісти знайшли активи Медведчука, які відсутні в декларації



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Медведчук не вказав у декларації активи, записані на компанії його родини

Родина народного депутата України від ОПЗЖ Віктора Медведчука володіє яхтою за $200 млн, гектарами болгарського узбережжя та двома десятками об’єктів нерухомості в Україні. Однак ці активи відсутні в декларації Медведчука за 2019 рік, як і витрати на оренду бізнес-джетів.

Про це йдеться у блозі Аліси Юрченко для Bihus.Info.

Навіть коли кум Путіна став народним депутатом України та потрапив під обов’язок подавати електронні декларації, далеко не всі його статки в цій декларації з’явилися.

Приміром, Віктор Медведчук визнавав, що користується бортами Gulfstream G650 (такий коштує $65-70 млн) і Dassault Falcon 900EX (орієнтовна вартість $25 млн). Один з цих бортів, Gulfstream, взимку опинився в Омані в той час, коли там перебував президент Зеленський.

За словами Медведчука, він не є власником літаків, а використовує їх за угодою з компанією-оператором.

«У мене є угода з оператором, який здійснює ці перевезення, і я оплачую ці перевозки, і вони надають літак. Не тільки ці, можуть бути і інші літаки. І так уже було не раз», - пояснив він у коментарі для Радіо Свобода. І додав, що користується двома чи трьома літаками.

Вартість оренди такого бізнес-джету може сягати $10-15 тис за рейс. Такі витрати мали б бути задекларовані народним депутатом України, однак Медведчук не подавав відповідних декларацій про зміни в майновому стані.

Крім того, нардеп не вказав у декларації активи, записані на компанії його родини.

Приміром, Bihus.Info підтвердили, що в родини нардепа є яхта за $200 млн. Royal Romance – це одна з найдорожчих яхт у світі: 5 палуб, величезний басейн з водоспадом, просторі номери, ліфт. За інформацією Сергія Лещенка, добудована у 2015-му.

Власником яхти, за даними ресурсу VesselFinder, є офшорка з Маршалових островів Fregata Marine Ltd. А власницею компанії значиться дружина Медведчука Оксана Марченко.

За українським законодавством, народні депутати повинні зазначати нерухомість, цінні речі, транспортні засоби, цінні папери, нематеріальні та грошові активи компаній, бенефіціарами яких є самі або члени їх сімей. Виняток – майно, яке використовується цими фірмами безпосередньо у їх господарській діяльності.

На сайті власників яхт Super yacht fan зазначається, що яхта Медведчука не здається в оренду, з чого можна зробити висновок, що вона не використовується для бізнесу, а тому підпадає під декларування.

Крім того, Bihus.Info знайшли в родини Медведчука майже 23 га болгарського узбережжя, записані на болгарські фірми, кінцевим власником яких зараз також є Марченко. Перелік цих фірм наведений тут.

Фірми створені спеціально під купівлю-продаж нерухомості, а в їхній капітал свого часу влили 37 млн левів. Або майже 19 млн євро за нинішнім курсом.

Цих ділянок, як і яхти Royal Romance, в декларації олігарха немає.

Немає у декларації політика і значної кількості української нерухомості, записаної на підконтрольні його родині українські компанії – «Укркапітал», «Спорт-тур», «Форпостінвест».

Наприклад, у декларації відсутня резиденція на Закарпатті, куди Медведчук прилітав під час карантину, та десятки квартир в найдорожчих ЖК Києва, зокрема в будинку «Януковича-Зеленського», на Грушевського, 9-а.