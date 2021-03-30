Дружина кіборга, якого вчора забрала смерть, також померла

Жінка померла так і не дізнавшись, що її чоловіка вже немає серед живих

Від коронавірусу померла дружина ветерана 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, «кіборга» Ігоря Гофмана, якого також забрала важка хвороба. Про трагедію в родині повідомила в Facebook їхня дочка Віра Гофман.

«Все, мій мозок вже відмовляється просто вірити в те, що відбувається. Мама пішла за татом, сьогодні не стало і її. Спасибі всім за підтримку. Коронавірус, тепер віримо...» – написала вона.

«Сьогодні пішла з життя його (Ігоря) дружина. Так і не дізнавшись, що Ігоря вже немає. Не говорили, бо була під ШВЛ. Ковід», – прокоментувала боєць 93-ї бригади Віолетта Бородіна.

Нагадаємо, що ветеран 93 окремої механізованої бригади ЗСУ Ігор Гофман помер від тривалої боротьби з раком. Важка хвороба ускладнилась через коронавірус.

Гофман відомий як один з «кіборгів» – оборонців Донецького аеропорту. До війни Гофман був приватним підприємцем у будівельній сфері. Після подій у Іловайську в серпні 2014-го пішов на війну добровольцем.

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині попрощалися із загиблим під Шумами Донецької області підполковником 143-го центру розмінування Сергієм Ковалем. Загиблого називають один із найкращих командирів бойових загонів, які виконують завдання на сході України з розмінування місцевості.