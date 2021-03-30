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    Дружина кіборга, якого вчора забрала смерть, також померла

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    Дружина Ігоря Гофмана померла - Дружина кіборга, якого вчора забрала смерть, також померла
    Дружина Ігоря Гофмана померла
    Фото: Віра Гофман / Facebook

    Жінка померла так і не дізнавшись, що її чоловіка вже немає серед живих

    Від коронавірусу померла дружина ветерана 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, «кіборга» Ігоря Гофмана, якого також забрала важка хвороба. Про трагедію в родині повідомила в Facebook їхня дочка Віра Гофман.

    «Все, мій мозок вже відмовляється просто вірити в те, що відбувається. Мама пішла за татом, сьогодні не стало і її. Спасибі всім за підтримку. Коронавірус, тепер віримо...» – написала вона.

    «Сьогодні пішла з життя його (Ігоря) дружина. Так і не дізнавшись, що Ігоря вже немає. Не говорили, бо була під ШВЛ. Ковід», – прокоментувала боєць 93-ї бригади Віолетта Бородіна.

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    Дружина кіборга, якого вчора забрала смерть, також померла

    Нагадаємо, що ветеран 93 окремої механізованої бригади ЗСУ Ігор Гофман помер від тривалої боротьби з раком. Важка хвороба ускладнилась через коронавірус.

    Гофман відомий як один з «кіборгів» – оборонців Донецького аеропорту. До війни Гофман був приватним підприємцем у будівельній сфері. Після подій у Іловайську в серпні 2014-го пішов на війну добровольцем.

    У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині попрощалися із загиблим під Шумами Донецької області підполковником 143-го центру розмінування Сергієм Ковалем. Загиблого називають один із найкращих командирів бойових загонів, які виконують завдання на сході України з розмінування місцевості.

    Теги: смерть вакцинація коронавірус
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