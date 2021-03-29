Пішов з життя відомий кіборг Ігор Гофман

Хвороба добровольця-кіборга ускладнилася через коронавірус

Ветеран 93 окремої механізованої бригади ЗСУ Ігор Гофман помер від тривалої боротьби з раком. Важка хвороба ускладнилась через коронавірус. Про смерть ветерана повідомили на сторінці бригади у Facebook.

Гофман відомий як один з «кіборгів» – оборонців Донецького аеропорту.

«Сьогодні відійшов у вічність Ігор Гофман, ветеран 93 бригади «Холодний Яр», оборонець Донецького аеропорту. Сумну новину повідомила у соцмережах його донька Віра. Ігор довгий час боровся із онкологічною хворобою. Сьогодні зранку його серце припинило битися», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що у Гофмана був і позитивний тест на коронавірусну хворобу.

«Кулеметник 93-ї ОМБр Ігор Гофман до війни був приватним підприємцем у будівельній сфері. Після подій у Іловайську в серпні 2014-го, пішов на війну добровольцем. Брав участь у боях за Донецький аеропорт – захищав старий термінал, диспетчерську вежу, будівлю пожежної частини», – розповіли у бригаді.

Додамо, що 26 березня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення.

Стало відомо, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі.

Радник української делегації у ТКГ Олексій Арестович повідомив, що рішення щодо подальших дій із приводу загострення ситуації на Донбасі має бути досягнуте до 30 березня.