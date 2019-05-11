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    ДСНС попередило про підвищення рівня води на водоймах України

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    ДСНС попередило про підвищення рівня води на водоймах України

    На вихідних продовжиться подальший ріст рівнів води на 0,1-0,5 м

    11 і 13 травня в Україні через дощі очікуються підйоми рівнів води у водоймах, що може призвести до затоплення заплав і сільгоспугідь, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України.

    «11-13 травня продовжиться подальший ріст рівнів води на 0,1-0,5 м (над рівнями на 08 год. 10 травня) на річках басейнів Західного Бугу, Прип'яті та малих річках Київської та Житомирської областей з подальшим затопленням заплав і можливим виходом води на заплаву на окремих ділянках річок у межах Львівської, Волинської та Житомирської областей», - йдеться в повідомленні на сайті ДСНС.

    Раніше повідомлялося, що 11-12 травня у більшості областей України переважатиме волога погода з періодичними дощами. Температура повітря підвищиться і дощі можуть у теплій атмосфері супроводжуватися грозами.

     

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