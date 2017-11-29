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    ДТП поблизу Дніпра: легковик влетів в мікроавтобус, жінка-водій загинула

    В результаті аварії Renault сильно деформувався, жінка-водій від отриманих травм померла на місці
    Неподалік міста Дніпро на Полтавському шосе вечері 29 листопада зіткнулися Renault і вантажний автомобіль Iveco. Про це повідомляє місцеве видання «Інформатор». За словами очевидців, автомобіль Renault прямував по Полтавському шосе в бік Дніпра. Раптово машина виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажним мікроавтобусом
    • Сьогодні, 06:55
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    Водій мікроавтобуса залишився живий після ДТП
    Фото: «Інформатор»
    Водій мікроавтобуса залишився живий після ДТП

    В результаті аварії Renault сильно деформувався, жінка-водій від отриманих травм померла на місці

    Неподалік міста Дніпро на Полтавському шосе вечері 29 листопада зіткнулися Renault і вантажний автомобіль Iveco. Про це повідомляє місцеве видання «Інформатор».

    За словами очевидців, автомобіль Renault прямував по Полтавському шосе в бік Дніпра. Раптово машина виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажним мікроавтобусом Iveco, який перевозив корми. Вантажівка вилетіла на узбіччя і перекинулася.

    В результаті аварії Renault сильно деформувався. Його жінка-водій від отриманих травм померла на місці. Водій мікроавтобуса залишився живий, від медичної допомоги відмовився.

    За інформацією ЗМІ, в момент ДТП на дорозі були несприятливі погодні умови.

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    Нагадаємо, на сьогодні, 30 листопада, синоптики прогнозують сніг, ожеледицю і сильний вітер.

    Через ожеледицю в середу вранці у Києві утворились затори. Також через ожеледицю усі тролейбусні та автобусні маршрути курсували з відхиленням від графіка.

    На під’їздах до Києва через ускладнення погодних умов 29 листопада сталося 146 дорожньо-транспортних пригод

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