ДТП поблизу Дніпра: легковик влетів в мікроавтобус, жінка-водій загинула

В результаті аварії Renault сильно деформувався, жінка-водій від отриманих травм померла на місці

Неподалік міста Дніпро на Полтавському шосе вечері 29 листопада зіткнулися Renault і вантажний автомобіль Iveco. Про це повідомляє місцеве видання «Інформатор». За словами очевидців, автомобіль Renault прямував по Полтавському шосе в бік Дніпра. Раптово машина виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажним мікроавтобусом



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Фото: «Інформатор» Водій мікроавтобуса залишився живий після ДТП

В результаті аварії Renault сильно деформувався, жінка-водій від отриманих травм померла на місці

Неподалік міста Дніпро на Полтавському шосе вечері 29 листопада зіткнулися Renault і вантажний автомобіль Iveco. Про це повідомляє місцеве видання «Інформатор».

За словами очевидців, автомобіль Renault прямував по Полтавському шосе в бік Дніпра. Раптово машина виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажним мікроавтобусом Iveco, який перевозив корми. Вантажівка вилетіла на узбіччя і перекинулася.

В результаті аварії Renault сильно деформувався. Його жінка-водій від отриманих травм померла на місці. Водій мікроавтобуса залишився живий, від медичної допомоги відмовився.

За інформацією ЗМІ, в момент ДТП на дорозі були несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, на сьогодні, 30 листопада, синоптики прогнозують сніг, ожеледицю і сильний вітер.

Через ожеледицю в середу вранці у Києві утворились затори. Також через ожеледицю усі тролейбусні та автобусні маршрути курсували з відхиленням від графіка.

На під’їздах до Києва через ускладнення погодних умов 29 листопада сталося 146 дорожньо-транспортних пригод.