ДТП з 18-ма постраждалими на Дніпропетровщині: водій вантажівки зізнався, що заснув



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: 056.ua

Двоє з постаждалих перебувають у важкому стані

За попередньою версією, масштабна ДТП на Дніпропетровщині із 18-ма постраждалими сталася через те, що водій вантажівки МАН, який врізався в пасажирський автобус, заснув за кермом. Про це заявила прес-секретар патрульної поліції в Дніпропетровській області Людмила Копиленко.

«Як пояснив водій вантажівки, він їхав з Донецької області, довго перебував за кермом і через втому заснув під час руху. Як наслідок - врізався в автобус, який їхав попереду», - повідомила Копиленко, яку цитує прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

За її даними, по медичну допомогу звернулися 18 пасажирів автобуса. Двоє з них перебувають у важкому стані. Всього в салоні було 30 пасажирів.

«Із серйозних травм - забійна травма голови, садна лівого ліктьового суглоба, внутрішньочерепна травма, гематома лівого ока. Постраждалі були доставлені в 16-ту міську лікарню і в лікарню ім. Мечникова», - сказала Копиленко.

За її словами, водієві вантажівки також надали медичну допомогу на місці ДТП.

Нагадаємо, 20 серпня близько 7 години ранку під Дніпром, поблизу с. Обухівка сталася ДТП за участю пасажирського автобуса, що перевозив людей з с. Зоря в м. Дніпро. В автобус врізалася вантажівка МАН.