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    Думки вголос

    У Росії дня пам'яті жертв Голодомору немає

    • Альфред Кох

      Російський державний діяч

    • Розсилка
    У Росії дня пам'яті жертв Голодомору немає

    У суботу, 28 листопада, в Україні був день пам'яті Голодомору. У Росії такого дня немає

    Мовою оригіналу

    Хочу, чтобы до всех дошла одна простая мысль: коллективизация и вызванный ею Голодомор - главное преступление большевиков.

    От раскулачивания и Голодомора умерло более 10 млн. человек. От «Большого террора 37-38 г.г.» – около 1 млн.

    Главное преступление нашей исторической памяти состоит в том, что в в ней «Большой террор» оставил больший след, чем Голодомор.

    Это случилось потому, что во время «Большого террора» уничтожали в том числе и городскую интеллигенцию, её это эмоционально тронуло и она смогла об этом прокричать на весь мир.

    Смерть же раскулаченных и сдохших от голода темных крестьян никого не взволновала и никого в городах особо не тронула. Никто про это не написал и мир толком так ничего об этом и не узнал...

    Да, впрочем, даже когда мир много лет спустя и узнал об этом, это все равно не вызвало таких жарких споров как, например, расстрел какого-нибудь ублюдка типа Тухачевского...

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    Джерело: блог Альфреда Коха

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: історія Голодомор 1932-1933 років СРСР
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