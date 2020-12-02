У Росії дня пам'яті жертв Голодомору немає

У суботу, 28 листопада, в Україні був день пам'яті Голодомору. У Росії такого дня немає

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Хочу, чтобы до всех дошла одна простая мысль: коллективизация и вызванный ею Голодомор - главное преступление большевиков.

От раскулачивания и Голодомора умерло более 10 млн. человек. От «Большого террора 37-38 г.г.» – около 1 млн.

Главное преступление нашей исторической памяти состоит в том, что в в ней «Большой террор» оставил больший след, чем Голодомор.

Это случилось потому, что во время «Большого террора» уничтожали в том числе и городскую интеллигенцию, её это эмоционально тронуло и она смогла об этом прокричать на весь мир.

Смерть же раскулаченных и сдохших от голода темных крестьян никого не взволновала и никого в городах особо не тронула. Никто про это не написал и мир толком так ничего об этом и не узнал...

Да, впрочем, даже когда мир много лет спустя и узнал об этом, это все равно не вызвало таких жарких споров как, например, расстрел какого-нибудь ублюдка типа Тухачевского...

Джерело: блог Альфреда Коха

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