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Рішення Саудівської Аравії може сильно вдарити по цінах на нафту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Рішення Саудівської Аравії може сильно вдарити по цінах на нафту
Саудівська Аравія може змінити ситуацію на ринку нафти
Фото: aramco.com

Саудівська Аравія може отримати вигоду з низьких тарифів, які Трамп встановив для країн

Саудівська Аравія прагне скористатися низькими тарифами, які Дональд Трамп встановив для країн Перської затоки, ставши регіональним виробничим центром, вважають експерти. Про це інформує «Главком» із посиланням на OilPrice.com.

Минулого тижня вісім країн ОПЕК+ анонсували збільшення добового видобутку нафти у травні на 411 тисяч барелів, що еквівалентно трьом місячним приростам. Заява прозвучала у той час, коли президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на товари торгових партнерів, що посилило потрясіння на нафтових ринках.

За даними OilPrice.com, нафта марки Brent із постачанням у червні подорожчала на 0,1% і торгувалася за ціною $63,32 за барель у п'ятницю, тоді як нафта марки WTI не змінилася в ціні і торгувалася за $60,12.

Як пише видання, зараз на частку Саудівської Аравії припадає 2 млн. барелів з 2,8 млн. барелів, на які скоротили добову видобуток члени ОПЕК. Саудівська Аравія продає менше нафти за нижчими цінами, що збільшує дефіцит доходів.

За даними МВФ, Саудівській Аравії, найбільшій економіці Перської затоки, потрібна ціна на нафту в $96,20 за барель, щоб звести кінці з кінцями, багато в чому завдяки амбітній програмі «Бачення 2030». Проте експерти вважають, що Саудівська Аравія може отримати вигоду з низьких тарифів, які Трамп встановив для країн Перської затоки, ставши регіональним виробничим центром. Усі шість країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), а саме Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Катар, Кувейт та Оман, платитимуть лише 10% мит.

«Саудівська Аравія повинна прямо зараз відправити своїх торгових представників до адміністрації Трампа і запитати: «Що вам постачав Китай? Розкажіть нам, що це, і ми зробимо це в Саудівській Аравії і укладемо вигідну торгову угоду», – заявила Еллен Уолд, засновниця консалтингової фірми Transversal Cons.

У Саудівської Аравії як нафтового гіганта є велика перевага: на відміну від Європи, країна має велику кількість дешевої енергії, простори та мінімальну кількість обмежень, пише OilPrice.com.

«У міру зростання тарифів у деяких країнах ми, ймовірно, побачимо зростаючий відтік бізнесу до країн Перської затоки, чи то в результаті офшорінгу чи дружнього офшорингу», – вважає Адель Хамаїзія, експерт із країн Перської затоки в Гарвардській близькосхідній ініціативі Белферського центру.

Саудівська Аравія прискорює реалізацію своїх планів з видобутку корисних копалин на суму $2,5 трлн, щоб диверсифікувати економіку та знизити залежність від нафти. Видобуток корисних копалин тепер відіграє ключову роль у стратегії Ер-Ріяда щодо зниження залежності від нафти, оскільки країна прагне використати свої значні запаси фосфатів, золота, міді та бокситів.

Минулого року міністр гірничодобувної промисловості Саудівської Аравії Бандар Аль-Хорайєф повідомив, що резервний потенціал Королівства зріс майже на 90% з $1,3 трлн, прогнозованих вісім років тому, до $2,5 трлн.

Саудівська Аравія поставила собі за мету збільшити внесок гірничодобувної промисловості у ВВП з $17 млрд до $75 млрд  до 2035 року.

Нагадаємо, міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдельазіз бен Салман оголосив про відкриття 14 нових покладів нафти та газу у Східній провінції королівства та у пустелі Руб-ель-Халі.

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Теги: США Дональд Трамп нафта Саудівська Аравія

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