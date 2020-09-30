Переполох в Ізраїлі. Із Києва прибув рейс з хворим на Сovid-19



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Зустріч хворих на коронавірус в Бен-Гуріоні Фото: Моті Кімхі

Вада Ізраїлю підозрює, що хворих пасажирів може бути набагато більше

МОЗ Ізраїлю в середу, 30 вересня, офіційно підтвердив прибуття хворих на коронавірус в Бен-Гуріон авіарейсами з Мінська і Києва. У повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі відомства, наводяться дані про двох пасажирів.

Один з пасажирів з підтвердженим коронавірусом прибув рейсом В329017 авіакомпанії «Бєлавіа» з Мінська. Він вилетів 23 вересня, о 10:10, і прибув в Бен-Гуріон о 13:50 того ж дня. У картотеці міністерства охорони здоров'я він проходить як хворий номер 221 331.

Інший пасажир (номер 229628 за картотекою МОЗ) прибув рейсом TF777, який вилетів з Києва 21 вересня, о 20:00. У Бен-Гуріон він прибув опівночі того ж дня.

МОЗ просить всіх, хто перебував на тих же рейсах, почати самоізоляцію і сповістити про це медичні служби.

Тим часом Служба новин телеканалу «12Кешет» звертає увагу, що в останні дні з Умані повертаються тисячі хасидів, які провели там свято Рош Га-Шана. За даними телеканалу, щонайменше на 17 рейсах, що вилетіли з Білорусі та України, були виявлені пасажири з підозрою на коронавірус.

Телеканал з посиланням на власні джерела в системі охорони здоров'я заявляє, що деякі пасажири з'явилися на рейси, відчуваючи явні симптоми захворювання. При цьому їх пропустили в літак. Джерела телеканалу також повідомили, що хасиди відмовлялися співпрацювати з органами охорони здоров'я і не хотіли проходити тести.

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю поки не відреагували на цю інформацію.

За різними оцінками, в Умані цьогоріч перебувало від 3000 до 5000 паломників. Великі групи хасидів перебували на білорусько-українському кордоні, чекаючи дозволу на проїзд в Умань.

Главком повідомляв, що серед паломників виявлено щонайменше 10 випадків зараження. Українські кордони були закриті для всіх іноземних громадян з 28 серпня. Як відомо, лише 28 вересня ця заборона була знята.

У Білорусі подібних заборон немає. Авіакомпанія «Белавіа» не припиняла польоти (в тому числі і в Ізраїль).