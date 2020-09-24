Франція вводить карантин через другу хвилю Covid-19



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Середня захворюваність по країні – 94 випадки на 100 тисяч населення

Посилений карантин буде тільки в Марселі та на острові Гваделупа

Уряд Франції вводить нові обмеження у зв'язку зі сплеском захворюваності коронавірусом. Про це повідомляє Euronews.

Міністр охорони здоров'я Франції Олівер Віра розповів про введення трьох зон обмежень в країні, виходячи із статистики захворюваності – зона попередження, посиленого попередження та максимального попередження.

Зона попередження стосується регіонів, де рівень захворюваності понад 50 випадків на 100 тисяч населення. У них введення додаткових обмеженнях залишається під владою місцевого самоврядування. Єдиним загальним обмеженням є проведення приватних заходів на кшталт весіль з кількістю учасників не більше 30.

Зона посиленого попередження вводиться в регіонах, де рівень захворюваності понад 150 випадків на 100 тисяч населення. Це великі міста Париж, Ліон, Лілль, Бордо, Тулуза та Ніцца. В рамках зони заборонено проводити масові заходи з більш ніж тисячею учасників, а також приватні зібрання більш ніж 10 осіб. Бари та ресторани повинні завершувати роботу після 22:00, а спортивні і тренажерні зали будуть зачинені.

Зона максимального попередження стосується місць, де рівень захворюваності 250 і більше випадків на 100 тисяч населення. Поки що це Марсель, острів Гваделупа. Там з суботи повинні бути зачинені бари, ресторани, а також магазини, в яких неможливо дотримуватися суворих санітарних норм. При цьому культурні заклади на кшталт музеїв, театрів і кінотеатрів можуть продовжувати роботу, якщо будуть дотримуватись обмежень і норм.

У середу у Франції зафіксували майже 13,1 тисяч нових випадків зараження коронавірусом і це третій найбільший показник приросту за останній тиждень. Середня захворюваність по країні – 94 випадки на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, що Ізраїль вводить повний карантин через пандемію Covid-19.