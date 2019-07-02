  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Думбадзе призначать послом з особливих доручень МЗС Грузії

    • Розсилка
    <span>Гела Думбадзе був Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року</span> - Думбадзе призначать послом з особливих доручень МЗС Грузії
    Гела Думбадзе був Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року

    У грузинському МЗС нагадали, що призначення і звільнення послів відбувається за принципом ротації

    У міністерстві закордонних справ Грузії прокоментувала відкликання посла Грузії в Україні Гели Думбадзе. Там пояснили, що це зроблено з метою призначення його на іншу посаду. Про це повідомляє «Грузія –Online».

    «Як відомо, призначення і звільнення послів відбувається за принципом ротації. Так сталося і у випадку з Гелою Думбадзе. Міністерство вважало за потрібне використовувати його ресурс в центральному апараті - на позиції посла з особливих доручень, і йому буде довірена сфера, в якій вони мають великий досвід діяльності.

    Про це відомо і пану Думбадзе, і це рішення було прийнято в результаті консультацій з ним», - заявляють в міністерстві закордонних справ Грузії. 

    Як повідомляв «Главком», МЗС Грузії відкликало Надзвичайного і Повноважного посла Грузії в Україні Гелу Думбадзе. Повідомлення про це, за розпорядженням президента, посол отримав вчора вранці.

    Гела Думбадзе був Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року.

     

    Читайте також
    МЗС дипломатія Грузія посол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ