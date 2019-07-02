Думбадзе призначать послом з особливих доручень МЗС Грузії



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Гела Думбадзе був Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року

У грузинському МЗС нагадали, що призначення і звільнення послів відбувається за принципом ротації

У міністерстві закордонних справ Грузії прокоментувала відкликання посла Грузії в Україні Гели Думбадзе. Там пояснили, що це зроблено з метою призначення його на іншу посаду. Про це повідомляє «Грузія –Online».

«Як відомо, призначення і звільнення послів відбувається за принципом ротації. Так сталося і у випадку з Гелою Думбадзе. Міністерство вважало за потрібне використовувати його ресурс в центральному апараті - на позиції посла з особливих доручень, і йому буде довірена сфера, в якій вони мають великий досвід діяльності.

Про це відомо і пану Думбадзе, і це рішення було прийнято в результаті консультацій з ним», - заявляють в міністерстві закордонних справ Грузії.



Як повідомляв «Главком», МЗС Грузії відкликало Надзвичайного і Повноважного посла Грузії в Україні Гелу Думбадзе. Повідомлення про це, за розпорядженням президента, посол отримав вчора вранці.

Гела Думбадзе був Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року.