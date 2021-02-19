Нардеп Дунда пропонує Зеленському об'єднати місцеві еліти під єдиною ідеологією

На думку Дунди, це повинно бути досить м'яке об'єднання

Народний депутат закликав створити певною мірою новий «Народний Рух»

Народний депутат Олег Дунда (фракція «Слуга народу») пропонує президенту Володимиру Зеленському об'єднати місцеві непарламентські політичні партії та еліти під єдиною ідеологією. Про це йдеться на інформаційному агентстві «Інтерфакс-Україна».

«Я звертаюся до вас, пане президенте, із закликом замислитися про можливості і доцільності такого об'єднання, про створення в певній мірі нового «Народного Руху» для підтримки ваших ініціатив», – сказав Дунда.

Він зазначив, що представники регіональних партій і безпартійні політики очікують визначення ідеологічних основ програми президента для можливості до них приєднатися, оскільки «Слуги народу» тяжіють до певної невизначеності і обтічності при визначенні власної ідеологічної платформи.

На думку Дунди, це повинно бути досить м'яке об'єднання, що необов'язково збігатиметься з конфігурацією більшості в місцевих радах. Така ініціатива могла б позитивно вплинути на об'єднання громадян і політиків задля вирішення проблем, які насправді турбують більшість українців.

«Ви говорили, що у нас в Україні кожен повинен стати президентом. Це – гасло. І напевно краще, коли президент один, але долучитися до реалізації його ідеології через механізм широкого народного руху дійсно зможе кожен бажаючий», – зазначає депутат.

Дунда просить Зеленського, в разі зацікавленості проєктом, зустрітися з його ініціаторами і представниками місцевої влади Київської області.

Нагадаємо, Комітет виборців України повідомив, що у фракції «Слуга народу» 13 депутатів пропустили третину і більше голосувань у Верховній Раді без поважних причин.

За даними КВУ, депутат Олександр Дубінський взяв участь лише в 35% голосувань парламенту, Дмитро Гурін – у 35%, Едуард Прощук – у 52%, Юрій Заславський – у 55%, Ольга Василевська-Смаглюк – у 60%, Олександр Ткаченко – у 61%, Ірина Верещук – у 66%, Ганна Бондар – у 67%, Михайло Радуцький – у 67%, Микола Галушко – у 67%, Олег Дунда – у 68%, Анастасія Красносільська – у 69%, Давид Арахамія – у 70% голосувань.