Зеленський наклав вето на закон про відновлення конкурсів на державні посади

Конкурси на державні посади торік були припинені через карантин

17 лютого закон вже підписав спікер парламенту Дмитро Разумков

Президент Володимир Зеленський повернув до парламенту закон «Про внесення змін до деяких законів щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби»

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що 18 лютого законопроєкт повернуто до Ради з пропозиціями президента. На сторінці Офісу президента немає ніяких коментарів.

17 лютого закон підписав спікер парламенту Дмитро Разумков. А за день до цього 289 нардепів проголосували «за» закон.

Конкурси на держпосади були зупинені у квітні 2020 року через пандемію та карантинні обмеження в країні. Вакантні посади могли заповнюватися за контрактом, укладеним на час дії карантину.

За прийнятим Радою законом, конкурси на посади, зайняті працівниками за контрактом на час карантину, повинні бути оголошені протягом шести місяців із дня набрання чинності закону.

Контракти, укладені на час карантину, будуть діяти до призначення переможців конкурсів.

Також законопроєкт передбачає, що кандидатуру міністра можна вносити до Верховної Ради не більше трьох разів протягом року.

У грудні 2020 року також стало відомо, що в Україні не створять резерв державних службовців. Верховна Рада провалила доопрацьований законопроєкт №3491. Закон зокрема передбачав, що осіб, які набрали високі бали під час конкурсу на державну службу, але не перемогли, вноситимуть в електронну базу. Так, у всіх кандидатів буде власний електронний кабінет. Через нього фахівців автоматично запрошуватимуть до участі в конкурсах на інші посади, що відповідають їх досвіду й рівню освіти.

Крім того, у грудні 2020 року Верховна Рада зняла вікові обмеження для державних службовців. Відповідно до закону №4096, держслужбовця за рішенням суб'єкта призначення можуть залишити на службі після досягнення 65-річного віку за його згодою.