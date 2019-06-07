Дуров вирішив голодувати, аби покращити Telegram



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Протягом останніх шести днів Дуров пив тільки воду

Розробник Telegram Павло Дуров вирішив відмовитися від їжі, аби вигадати нові ідеї для покращення месенджеру

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Цього місяця я спробував щось більш радикальне, не споживаю їжі взагалі. Протягом останніх шести днів я був на воді і дотепер відчуваю себе чудово. Оскільки нульове споживання їжі покращує ясність думки, я також зробив багато речей в області продакт-менеджменту», - написав Дуров.

«Очевидно, що в результаті я можу втратити м'язову масу, але я вважаю, що якщо мені вдасться придумати нові ідеї для Telegram під час голодування, це буде корисно для всіх мільйонів користувачів месенджеру», - додав розробник.

Раніше повідомлялося, що запуск криптовалюти потрібен Telegram, аби здобути повну незалежність від урядів і банків.