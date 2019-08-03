Два джипи біля Запоріжжя блокували автобуси з дітьми



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Поліція встановила водіїв двох джипів, які під Запоріжжям блокували колону автобусів Фото: Нацполіція

Братам-правопорушникам за їхні дії загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років

Правоохоронці встановили особи водіїв двох позашляховиків, які наприкінці червня 2019 року у Запорізькій області блокували рух колони з шести автобусів з дітьми.

Про це повідомляє департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Так, о 14:00 годині 23 червня два екіпажі патрульної поліції на службових автомобілях здійснювали супроводження організованої колони. В ній рухалися шість автобусів, які перевозили майже 300 дітей. Колона прямувала з Бердянська до Запоріжжя.

На ділянці шляху Василівка-Бердянськ два позашляховики почали створювати аварійну ситуацію та блокувати колону.

На зауваження патрульного екіпажу поліції водії позашляховиків почали перешкоджати руху поліцейського авто. Згодом вони заблокували патрульний автомобіль з двох боків, нецензурно лаялись та ображали працівників поліції.

Колона вимушена була зупинитися. Все це спостерігали не лише водії транспортних засобів, які рухалися трасою, а й маленькі пасажири автобусів із супроводжуючим персоналом. Діти перелякалися і почали плакати. Патрульні інспектори, зважаючи на агресивну поведінку водіїв позашляховиків та припускаючи наявність у них зброї, прийняли рішення не загострювати конфлікт, аби не ставити життя дітей під загрозу. Відтак вони продовжили супровід колони до пункту призначення.

На місці поліцейські доповіли про подію керівництву та повідомили найближчі наряди поліції. На в’їзді у Запоріжжя водіїв обох автомобілів зупинили. При спілкуванні працівники поліції виявили ознаки сп’яніння в одного з чоловіків.

За матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції слідчі слідчого управління поліції Запорізької області розпочали під процесуальним керівництвом обласної прокуратури кримінальне провадження за фактом події. Поліцейські кваліфікували дії зловмисників за двома статтями: за ст. 296 (Хуліганство) та ст.343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) Кримінального кодексу України.

Виявилось, що за кермом двох позашляховиків із практично ідентичними номерними знаками перебували два рідних брати – 35-ти та 36-річний мешканці Дніпра.

У ході кримінального провадження правоохоронці отримали ухвали суду міста Запоріжжя на проведення обшуків за місцем мешкання зловмисників та у їхніх автомобілях.

Братам-правопорушникам за їхні дії загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.