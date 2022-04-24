Арестович дав новий прогноз щодо розвитку війни з Росією

Війська Росії можуть видихнутися, вважає радник керівника Офісу президента

Україна завдяки поставкам озброєння від партнерів до кінця травня-початку червня матиме суттєву перевагу над Російською Федерацією. Про це розповів радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі у російського політика та активіста Марка Фейгіна.

Арестович зазначив, що перевага України над РФ буде помітна на тих ділянках, куди українська сторона перекине передане озброєння.

«…Це буде фаза позиційної війни, коли російські війська видихнуться, втомляться і не зможуть наступати», – зазначив співбесідник.

Нагадаємо, раніше Арестович назвав чотири «ворога» російської армії на Донбасі.

Також радник очільника ОП заявляв, що зараз росіяни почали другу фазу війни, яка визначить третю, що може піти за трьома сценаріями. За його словами, противник почав активну фазу наступу на сході України з намаганням оточити українські війська в районі Ізюма, а також на південь, в напрямку Волновахи.